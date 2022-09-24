الماس يتفقد اعمال تأهيل طريق العلم دوفس والصيانة الروتينية للطرقات في أبين

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يزيد بن سلمان - شبوة - في زيارته لمحافظة أبين اطلع رئيس مجلس إدارة صندوق الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن معين محمد الماس على اعمال المشاريع التأهيلية المنفذة هناك. و تلمس الماس خلال الزيارة سير العمل في مشاريع الصيانة الروتينية للطرق الداخلية في المحافظة وكدا إعمال مشروع صيانة وتأهيل طريق العلم دوفس. حيث يجرى العمل على تأهيل الطريق الممتد من نقطة دوفس إلى مدخل زنجبار ومنه إلى مدخل جعار. ووجه المهندس معين الماس الجهات المنفذة للمشاريع بسرعة انجاز العمل خلال الفترة الزمنية المحددة .. وتأتي مشاريع الصيانة والتأهيل لكثير من البنى التحتية لشبكة الطرق والجسور الرابطة في محافظة أبين وباقي المحافظات ضمن اهتمامات المجلس الرئاسي والحكومة وإشراف معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي. صادر عن : وحدة الإعلام بصندوق صيانة والطرق والجسور المركز الرئيسي - العاصمة عدن .

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