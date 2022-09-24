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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ‏أعلنت القوات المسلحة الجنوبية صباح اليوم السبت، إطلاق المرحلة الرابعة من عملية سهام الشرق في محافظة أبين لتطهيرها من البؤر الإرهابية.

القوات المسلحة الجنوبية تطلق المرحلة الرابعة لعملية سهام الشرق

وكشف محافظ أبين اللواء أبو بكر سالم اليوم تحقيق العملية نجاحات واسعة خلال الفترة الماضية، لتفضي إلى فرض السيطرة الأمنية على معسكرات الإرهاب.



مرحلة رابعة تدخلها عملية عسكرية أطلقتها القوات الجنوبية في اليمن لتطهير محافظة أبين من الجماعات الإرهابية بشقيها القاعدة والإخوان.

وأعلن محافظ أبين اليمنية اللواء الركن أبو بكر حسين، السبت، انطلاق المرحلة الرابعة من عملية "سهام الشرق" في المحافظة الجنوبية المطلة على بحر العرب.



وبحسب المحافظ، فإن العملية مرت بثلاث مراحل كان آخرها السيطرة على معسكر وادي عومران، فيما سيتم أخذ شارة البدء بالانطلاق بموجب توجيهات نائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي.

وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي بحضور قائد المنطقة العسكرية الرابعة وقائد محور أبين، إنه بعد انتهاء المرحلة الرابعة سيتم إعلان ثمار عملية "سهام الشرق".

وأضاف أن الوحدات العسكرية والأمنية للجيش والأمن والحزام الأمني والقوات المشتركة ستبقى في المعسكرات بما يحفظ أمن أبين ويمنع عودة الخلايا الإرهابية النائمة للقاعدة.

وأكد المسؤول اليمني أن الجماعات الإرهابية تنطلق وتتحرك من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي في محافظة البيضاء غير المحررة صوب جنوب اليمن المحرر بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.



ودعا محافظ أبين المجتمع الدولي والتحالف العربي إلى مساندة ودعم القوات الجنوبية المشتركة التي تقوم بمكافحة الإرهاب وتأمين المحافظة وشريطها الساحلي من القاعدة وعمليات تهريب الأسلحة للحوثيين.

وأشار إلى سيطرة القوات الجنوبية المشتركة على معسكر عومران والذي يعد أكبر معسكرات تنظيم القاعدة ومقر قياداتهم ومقر مخازن الأسلحة.

وكشف حسين عن مقتل 32 عنصرا من القوات الجنوبية المشتركة ونحو 42 مصابا، خلال المراحل الأولى والثانية والثالثة من عملية سهام الشرق.

فيما خسر تنظيم القاعدة أكثر من 24 إرهابيا وهم من تم التأكد من هوياتهم، خلافا عن الخسائر المادية والأسلحة وأجهزة الاتصالات والوثائق التي تم العثور عليها في معسكري عومران.



من جهته، قال قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، إن عملية سهام الشرق حققت أهدافها، مشيرا إلى أن إعادة تموضع القوات الجنوبية في ⁧‫أبين‬⁩ من الأهداف الرئيسية لهذه العملية العسكرية لتطهير المحافظة من الإرهاب وبموجب اتفاق الرياض.

وانطلقت العملية العسكرية سهام الشرق في 23 أغسطس/ آب الماضي، بمشاركة قوات الحزام الأمني وشرطة ومحور أبين والمقاومة الجنوبية، لتتمكن خلال مرحلتين من الانتشار والسيطرة على مناطق ومعسكرات رئيسية في مديريات خنفر وأحور ولودر والوضيع ومودية بالمحافظة.

فيما أصبحت مديريتي "المحفد" و"جيشان" هدفا أكثر قيمة للعملية العسكرية الذي تلاها انطلاق عملية "سهام الجنوب" بمحافظة شبوة المجاورة، في 10 سبتمبر./أيلول الجاري، وحققتا العمليتين انتصارات بوقت قياسي.

انتصارات قياسية حققتها عمليتا "سهام الشرق والجنوب" في أبين وشبوة بأول شهر من انطلاقها ضد الجماعات الإرهابية خصوصا تنظيم "القاعدة".

ففي أبين، نجحت القوات الجنوبية المشتركة في تأمين 6 مديريات، وذلك بعد معارك عنيفة وسلسلة من العمليات الإرهابية للقاعدة، والتي شنتها ردا على انطلاق عملية "سهام الشرق" في المحافظة الساحلية على بحر العرب.



وانطلقت العملية العسكرية في 23 أغسطس/ آب الماضي، بمشاركة قوات الحزام الأمني وشرطة ومحور أبين والمقاومة الجنوبية لتتمكن خلال مرحلتين من الانتشار والسيطرة على مناطق ومعسكرات رئيسية في مديريات خنفر وأحور ولودر والوضيع ومودية بالمحافظة.

بعد انطلاقها في 23 أغسطس/ آب الماضي، شملت "سهام الشرق" مرحلتين رئيسيتين، استهدفت الأولى إعادة الانتشار بموجب اتفاق الرياض، وذلك من قبل قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية وشرطة أبين.