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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترأس وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك وفد بلادنا المشارك في القمة عالية المستوى لمجموعة السبع بلس التي عقدت اليوم في نيويورك بالتزامن مع مداولات الدورة الـ ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وزير الخارجية يترأس وفد بلادنا المشارك في قمة مجموعة السبع بلس

و عبر الوزير في كلمة بلادنا التي القاها بالنيابة عن الرئيس د. رشاد العليمي عن عميق الشكر والتقدير لاستضافة هذه القمة للمجموعة والتي تعقد لأول مرة معربًا عن تطلع اليمن إلى تعزيز نشاط المجموعة وتفعيل دورها للدفاع عن مصالح ومشاغل الدول الاعضاء وتعزيز التنسيق والتعاون بين دول المجموعة خاصة في المحافل الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.

ونوه الوزير ان دول المجموعة تعاني من التحديات المتأثرة بالصراعات والتي زادت من حدتها تداعيات وباء كوفيد-19 والتطورات الجيوسياسية الدولية التي ألقت بظلالها على الدول وزادت من تعقيد هذه التحديات التي تسببت في مضاعفة المعاناة الإنسانية وقوضت تحقيق أهداف التنمية المستدامة بل وقوضت التقدم الذي تم إحرازه بالفعل.

وقال: "الا أننا يجمعنا هدف واحد وهو الانتقال بدولنا إلى وضع أكثر استقرارًا وتنمية وازدهار ونعلم جميعًا أن لا سلام دون تنمية ولا تنمية دون سلام".

وأضاف وزير الخارجية: "إننا كأعضاء في المجموعة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والتحدث بصوت واحد وتعزيز مناصرتنا الجماعية وتعلم أفضل الدروس لتحقيق جدول أعمالنا المشترك. نثق بقدرة مجموعة 7+ للقيام بذلك ومتابعة دورها كوكيل سلام وعلى تمثيل مصالحنا بقوة في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية."

الجدير ذكره ان المجموعة تأسست في عام 2010، وهي منظمة حكومية دولية تجمع بين البلدان المتضررة من النازعات، وتوفر منصة لهذه البلدان للتعبير بشكل جماعي عن الحاجة إلى الحوار الوطني والمصالحة لمعالجة النزاعات والدعوة إلى تعاون إنمائي فعال قائم على مبادئ الملكية والقيادة للدولة، وتبادل الخبرات المباشرة. هذا وحصلت المجموعة على صفة مراقب في الأمم المتحدة في عام 2019



شارك الدكتور احمد عوض بن مبارك، وزير الخارجيه وشئون المغتربين، على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحده، في غداء العمل حول برنامج عمل الدوحه لاقل البلدان نموا والذي استضافه مكتب الامم المتحده لشئون الدول الاقل نموا بالتعاون مع قطر ومالاوي.

و في كلمة بلادنا التي تشغل منصب نائب ر ئيس مجموعة الدول الاقل نموا، شدد بن مبارك على اهمية برنامج عمل الدوحه لمساعدة الدول الاقل نموا لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة بحلول العام ٢٠٣٠ وضمان ان لا يتخلف احد عن الركب.

كما نوه بأهمية الاجراءات المزمع تنفيذها بموجب البرنامج كالجامعة الافتراضيه وآلية دعم الاستثمار وتوفير مخازن الغذاء للدول الاقل نموا مشددا على اهمية ايلاء الدول التي تعيش مرحلة الصراع الاوليه في ذلك.

تجدر الاشارة إلى إنه جرى تبني برنامج عمل الدوحه لاقل البلدان نموا في شهر مارس الماضي اثناء اعمال الجزء الأول من المؤتمر الدولي الخامس لاقل البلدان نموا، وسيعقد الجزء الثاني من المؤتمر في الدوحه قطر، في شهر مارس ٢٠٢٣.

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم مع مساعدة وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف العلاقات الثنائية بين بلادنا والولايات المتحدة والمستجدات في اليمن بالإضافة إلى فرص تحقيق السلام.

وفي الاجتماع الذي انعقد على هامش الدورة ال٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة، وضع الوزير المسؤولة الامريكية أمام التحديات التي تواجه مستقبل العملية السياسية في ضوء الجهود الاممية والدولية لتوسيع وتمديد الهدنة، وفي ظل العراقيل المستمرة من قبل المليشيات الحوثية.

وجدد وزير الخارجية التزام الحكومة اليمنية بالتعاطي الإيجابي مع جهود السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب والحرب ورفع معاناة اليمنيين.

حضر اللقاء سفير بلادنا في واشنطن السفير محمد الحضرمي.