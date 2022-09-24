مليشيا الحوثي تستولي على أحد أكبر مساجد مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - استكملت مليشيا الحوثي الإرهابية، الاستيلاء على أحد أكبر المساجد بمدينة إب (وسط اليمن)، ضمن حملة مستمرة لفرض سيطرتها على المنابر الدعوية ونشر أفكارها الطائفية.



وقال سكان محليون، إن مليشيا الحوثي استولت على جامع "الروضة" الكائن في مثلث المواصلات عند المدخل الجنوبي لمدينة إب، بعد عمليات تضيق واسعة مارستها المليشيا خلال السنوات الماضية على القائمين على شؤون المسجد.



وأوضح السكان أن عملية الاستيلاء على المسجد شمل كل ملحقاته بما في ذلك مدرسة تعليم القرآن الكريم ومسجد النساء وبقية الملحقات.



وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من قليلة من خطف وسجن عددا من أتباع جماعة التبليغ، من جامع "أبو بكر" بحي الوازعية وسط المدينة.



ومؤخراً ضاعفت مليشيا الحوثي من انتهاكاتها ضد الائمة ومؤذني المساجد، ضمن مساعيها لتطييف المجتمع وفرض لون واحد من الخطاب.