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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الانسان، مع رئيس البعثة الهولندية لدى جنيف السفير بول بينكر والمختص بادرة حقوق الإنسان في البعثة، الآليات التي اتبعتها اللجنة للوصول إلى الضحايا والتحقيق في الانتهاكات.

اللجنة الوطنية للتحقيق تناقش مع البعثة الهولندية في جنيف الآليات المتبعة للوصول إلى الضحايا

واستعرض رئيس وأعضاء اللجنة، اهم مخرجات عمل اللجنة للفترة الماضية خاصة في مجال التوثيق والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، والوصول إلى الضحايا وتفعيل سيادة القانون واهم ما ورد في تقريرها الدوري العاشر الأخير.

من جانبه جدد رئيس البعثة الهولندية لدى جنيف، حرص هولندا على استمرار دعمها المادي والمعنوي لصالح اللجنة الوطنية مما يزيد من فرص استقلالها ووصولها إلى كافة المناطق اليمنية، وهو الامر الذي بدأته منذ سنوات.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها اللجنة في جنيف ضمن مشاركتها في فعاليات مجلس حقوق الانسان في دورته الـ 51 بهدف تعريف المجتمع الدولي والمتابعين لملف حقوق الانسان بحقيقة المشهد الميداني في اليمن وخطوات عمل اللجنة كآلية وطنية لتحقيق ضمانات الانصاف.

وجّه وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، مديري المديريات والجهات ذات العلاقة، بسرعة النزول وتكثيف الجهود لإزالة مخلفات الأمطار التي شهدتها عدن.

وشدد لملس في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) على سرعة التحرك والنزول إلى الميدان ورفع وتيرة العمل من قبل كافة الجهات المعنية، لإزالة مخلفات الأمطار من جميع الشوارع الرئيسية والثانوية، والفرعية، وتنظيف قنوات التصريف في المناطق والمواقع التي تتراكم فيها المياه، وإزالة المعوقات أمام حركة السير، والحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، والوقاية من مخاطر المياه الراكدة.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمقر اقامته بنيويورك، الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، وذلك على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.

و في اللقاء، اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدفاع عن الشرعية الدستورية، ومصالح الشعب اليمني وتطلعاته في السلام والامن والاستقرار.

وتحدث الرئيس، عن مستجدات الوضع اليمني، ومسار الهدنة الانسانية والمساعي الرامية لتجديدها، وموقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الداعم للسلام العادل والشامل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيًا واقليميًا ودوليًا.

من جانبه اكد امين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استمرار الدعم الخليجي للاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، وتبني موقفه الملتزم بنهج السلام وإنهاء المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني، في مختلف المحافل الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم مع نائبة مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ازوبيل كولمان العلاقات الثنائية بين بلادنا والولايات المتحدة والتدخلات التنموية للوكالة في عدد من القطاعات في اليمن.

وأكدت محادثات الجانبين على أهمية العلاقات الثنائية بين اليمن والولايات المتحدة، وعلى وجه التحديد أولويات التنمية في اليمن بما في ذلك بناء قدرات المؤسسات الحكومية.

زثمن وزير الخارجية الدعم التنموي الذي تقدمه الولايات المتحدة لليمن عبر الوكالة ولفت إلى التحديات التنموية والاقتصادية التي تواجه مجلس الرئاسة والحكومة اليمنية في ظل الازمة الإنسانية وتداعيات أزمة الأمن الغذائي العالمي، منوها بأهمية الانتقال من مشاريع الإغاثة الطارئة إلى مشاريع وبرامج الاستدامة.

من جهتها أكدت المسؤولة الامريكية خلال الاجتماع التزام الولايات المتحدة بدعم اليمن من أجل إعادة الاستقرار ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

حضر اللقاء سفير بلادنا في واشنطن السفير محمد الحضرمي.