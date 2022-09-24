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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترأس وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك وفد بلادنا المشارك في القمة عالية المستوى لمجموعة السبع بلس التي عقدت اليوم في نيويورك بالتزامن مع مداولات الدورة الـ ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وزير الخارجية يترأس وفد بلادنا المشارك في قمة مجموعة السبع بلس

و عبر الوزير في كلمة بلادنا التي القاها بالنيابة عن فخامة الرئيس د. رشاد العليمي عن عميق الشكر والتقدير لاستضافة هذه القمة للمجموعة والتي تعقد لأول مرة معربًا عن تطلع اليمن إلى تعزيز نشاط المجموعة وتفعيل دورها للدفاع عن مصالح ومشاغل الدول الاعضاء وتعزيز التنسيق والتعاون بين دول المجموعة خاصة في المحافل الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.

ونوه الوزير ان دول المجموعة تعاني من التحديات المتأثرة بالصراعات والتي زادت من حدتها تداعيات وباء كوفيد-19 والتطورات الجيوسياسية الدولية التي ألقت بظلالها على الدول وزادت من تعقيد هذه التحديات التي تسببت في مضاعفة المعاناة الإنسانية وقوضت تحقيق أهداف التنمية المستدامة بل وقوضت التقدم الذي تم إحرازه بالفعل.

وقال: "الا أننا يجمعنا هدف واحد وهو الانتقال بدولنا إلى وضع أكثر استقرارًا وتنمية وازدهار ونعلم جميعًا أن لا سلام دون تنمية ولا تنمية دون سلام".

وأضاف وزير الخارجية: "إننا كأعضاء في المجموعة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والتحدث بصوت واحد وتعزيز مناصرتنا الجماعية وتعلم أفضل الدروس لتحقيق جدول أعمالنا المشترك. نثق بقدرة مجموعة 7+ للقيام بذلك ومتابعة دورها كوكيل سلام وعلى تمثيل مصالحنا بقوة في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية."

الجدير ذكره ان المجموعة تأسست في عام 2010، وهي منظمة حكومية دولية تجمع بين البلدان المتضررة من النازعات، وتوفر منصة لهذه البلدان للتعبير بشكل جماعي عن الحاجة إلى الحوار الوطني والمصالحة لمعالجة النزاعات والدعوة إلى تعاون إنمائي فعال قائم على مبادئ الملكية والقيادة للدولة، وتبادل الخبرات المباشرة. هذا وحصلت المجموعة على صفة مراقب في الأمم المتحدة في عام 2019

التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، مدير دائرة الشرق الاوسط بوزارة الخارجية البريطانية ستيفن هيكي، وذلك على هامش مناقشات الجمعية العامة للامم المتحدة التي انطلقت اعمالها رسميا الثلاثاء.

وجرى خلال اللقا، استعراض مستجدات الوضع اليمني، والضغوط المطلوبة من القوى الكبرى في مجلس الامن لدفع المليشيات الحوثية على التعاطي الجاد مع جهود احلال السلام في اليمن، والوفاء بالتزاماتها بموجب اعلان الهدنة الانسانية.

كما تطرق اللقاء، إلى الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والتدخلات البريطانية المتاحة لدعمها، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، ومندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة عبدالله السعدي.

شارك الدكتور احمد عوض بن مبارك، وزير الخارجيه وشئون المغتربين، على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحده، في غداء العمل حول برنامج عمل الدوحه لاقل البلدان نموا والذي استضافه مكتب الامم المتحده لشئون الدول الاقل نموا بالتعاون مع قطر ومالاوي.

و في كلمة بلادنا التي تشغل منصب نائب ر ئيس مجموعة الدول الاقل نموا، شدد بن مبارك على اهمية برنامج عمل الدوحه لمساعدة الدول الاقل نموا لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة بحلول العام ٢٠٣٠ وضمان ان لا يتخلف احد عن الركب.

كما نوه بأهمية الاجراءات المزمع تنفيذها بموجب البرنامج كالجامعة الافتراضيه وآلية دعم الاستثمار وتوفير مخازن الغذاء للدول الاقل نموا مشددا على اهمية ايلاء الدول التي تعيش مرحلة الصراع الاوليه في ذلك.

تجدر الاشارة إلى إنه جرى تبني برنامج عمل الدوحه لاقل البلدان نموا في شهر مارس الماضي اثناء اعمال الجزء الأول من المؤتمر الدولي الخامس لاقل البلدان نموا، وسيعقد الجزء الثاني من المؤتمر في الدوحه قطر، في شهر مارس ٢٠٢٣.

