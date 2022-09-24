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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الجمعة، بمقر اقامته بنيويورك الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، وذلك على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.

رئيس مجلس القيادة يستقبل امين عام جامعة الدول العربية

وفي اللقاء، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاشادة بدور جامعة الدول العربية وامانتها العامة في دعم قضية الشعب اليمني، ومناصرتها في كافة المحافل الاقليمية والدولية.

واستعرض اللقاء، تطورات الاوضاع اليمنية، ومسار الهدنة الانسانية، والمساعي الاقليمية والدولية لتجديدها، ووقف خروقات وانتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

من جانبه اكد الامين العام لجامعة الدول العربية، موقف الجامعة الثابت إلى جانب اليمن، ووحدته وامنه واستقراره، والدفع قدمًا بجهود احلال السلام وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، ومندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة عبدالله السعدي.

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني" ان وزراء الإعلام العرب جددوا خلال اجتماعات الدورة العادية الثانية والخمسين للمجلس والتي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٢ سبتمبر الجاري، انتخاب الجمهورية اليمنية نائبًا لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب عامًا اضافيا".

واضاف الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " سنعمل مع اشقاءنا في المكتب التنفيذي ومجلس وزراء الاعلام العرب على تطوير استراتيجيات واضحة وهادفة في خدمة الاعلام العربي وتحقيق الاهداف الجامعة لكافة الدول العربية في مواجهة كافة الاخطار والتحديات التي تحيط بمنطقتنا العربية وفي مقدمتها التدخلات الايرانية، ومخاطر الاعلام الموجه والعابر للحدود الذي يتنافى مع قيم وتقاليد مجتمعاتنا العربية".

وثمن الوزير كافة المبادرات المقدمة من وزارات اعلام الدول الشقيقة والتي تهدف في مجملها إلى تحقيق التكامل والارتقاء بمستوى الاعلام العربي داخليًا وخارجيًا..مؤكدًا على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة اجهزة الاعلام العربية لانتاج محتوى اعلامي متناسب ومواجه للتطورات التي يشهدها العالم وما نتج عنها من ثورة رقمية متسارعة.

وعبر وزير الاعلام والثقافة والسياحة، عن تقديره لوزراء الإعلام العرب على هذه الثقة التي تعبر عن المكانة التي تحتلها اليمن في قلوب اشقاءها العرب، ووقوفهم الدائم إلى جانب قضية الشعب اليمني العادلة في استعادة دولته وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران.

وكانت بلادنا قد تقدمت بمقترح توصية تمت الموافقة عليها من مجلس وزراء الاعلام العربي تقضي بمطالبة الحكومة اللبنانية الشقيقة بمنع أو استضافة اي انشطة اعلامية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في بلادنا، وتم تضمين التوصية في البيان الختامي للدورة.

رحبت الحكومة اليمنية بتبني برنامج عمل الدوحة للدول الأقل نموًا للأعوام 2022-2031 والذي شكل انجازًا مهمًا واضافة نوعية للدفع قدمًا بقضايا المجموعة في سياق تحقيق الهدف الاشمل لأجندة التنمية المستدامة المتمثل بضمان ان لا يتخلف احد عن الركب.

جاء ذلك في بيان الحكومة اليمنية الذي القاه، اليوم، مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الاقل نموًا المنعقد بالتزامن مع الدورة الـ ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال السعدي "بالرغم من الأوقات الصعبة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا الا ان إصرار دول المجموعة وبدعم كبير من مكتب المفوض السامي لشئون الدول الأقل نموًا كان العامل الحاسم لإعداد وتبني برنامج عمل الدوحة".

ولفت إلى أهمية التعلم والاستفادة من الدروس الناتجة عن برنامج عمل إسطنبول للدول الأقل نموا للأعوام 2011-2020 وتحليل النتائج ودراسة الأسباب التي حالت دون تحقيق الهدف الأهم للبرنامج المتمثل بضمان تخرج نصف الدول الأعضاء من المجموعة..مشيرًا إلى المعاناة الانسانية والتدهور الاقتصادي في اليمن منذ انقلاب مليشيات الحوثي عام 2014 على الشرعية الدستورية..منوهًا إلى ارتفاع معدلات الفقر منذ ذلك الحين وان الوضع قد أجبر الناس على استنفاد آلية التأقلم الخاصة بهم والاضطرار إلى الهجرة أو النزوح مما سبب أعباء إضافية تتحملها الحكومة.

وتطرق إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة..موضحًا ان تفشي جائحة كورونا والتحديات الجيوسياسية الأخيرة اسهمت في تعزيز حالة انعدام الامن الغذائي وتفشي الجوع والفقر واستمر التدهور في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، بالإضافة إلى ندرة المياه والجفاف وضعف كفاءة أنظمة الحماية الاجتماعية وضعف التمويل يشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة التي تعمل بإمكانات محدودة جدًا وبالتنسيق والتعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة على التخفيف أولًا من اثار الكارثة الإنسانية ومن ثم العمل على تعزيز قدرات الصمود والتخطيط لمرحلتي التعافي المبكر وإعادة الاعمار.

وأشار السعدي، إلى ان المليشيات الحوثية المتمردة لا تزال تسيطر على مؤسسات الدولة وتقوم بفرض الضرائب والاتاوات التي تثقل كاهل المواطن في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتستمر في تسخير الخدمات الأساسية كالتعليم والطاقة والصحة لتجنيد المزيد من الأطفال وتمويل حروبها الهمجية.

ولفت إلى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف (COP27) التي ستعقد نهاية هذا العام في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية..معربًا عن تطلع بلادنا إلى إحراز تقدم كبير في المفاوضات بشأن بعض المجالات الرئيسية لا سيما قضية حصول أقل البلدان نموًا على التكنولوجيات الملائمة للمناخ لبناء قدرتها على التكيف والتخفيف وتسريع التنمية الخضراء.