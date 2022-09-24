شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل وزير الخارجية السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجمعة، بمقر اقامته في نيويورك وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل وزير الخارجية السعودي

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالموقف السعودي المشرف إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف، وصولا إلى دور المملكة الرائد كقائد لتحالف دعم الشرعية فضلا عن مساعيها ومبادراتها لاحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الاوضاع اليمنية، ومسار الهدنة الانسانية، والجهود الاقليمية والدولية لتجديدها والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل يضمن إنهاء انقلاب المليشيات الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك ومندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة عبدالله السعدي.

ترأس وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك وفد بلادنا المشارك في القمة عالية المستوى لمجموعة السبع بلس التي عقدت اليوم في نيويورك بالتزامن مع مداولات الدورة الـ ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

و عبر الوزير في كلمة بلادنا التي القاها بالنيابة عن فخامة الرئيس د. رشاد العليمي عن عميق الشكر والتقدير لاستضافة هذه القمة للمجموعة والتي تعقد لأول مرة معربًا عن تطلع اليمن إلى تعزيز نشاط المجموعة وتفعيل دورها للدفاع عن مصالح ومشاغل الدول الاعضاء وتعزيز التنسيق والتعاون بين دول المجموعة خاصة في المحافل الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.

ونوه الوزير ان دول المجموعة تعاني من التحديات المتأثرة بالصراعات والتي زادت من حدتها تداعيات وباء كوفيد-19 والتطورات الجيوسياسية الدولية التي ألقت بظلالها على الدول وزادت من تعقيد هذه التحديات التي تسببت في مضاعفة المعاناة الإنسانية وقوضت تحقيق أهداف التنمية المستدامة بل وقوضت التقدم الذي تم إحرازه بالفعل.

وقال: "الا أننا يجمعنا هدف واحد وهو الانتقال بدولنا إلى وضع أكثر استقرارًا وتنمية وازدهار ونعلم جميعًا أن لا سلام دون تنمية ولا تنمية دون سلام".

وأضاف وزير الخارجية: "إننا كأعضاء في المجموعة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والتحدث بصوت واحد وتعزيز مناصرتنا الجماعية وتعلم أفضل الدروس لتحقيق جدول أعمالنا المشترك. نثق بقدرة مجموعة 7+ للقيام بذلك ومتابعة دورها كوكيل سلام وعلى تمثيل مصالحنا بقوة في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية."

الجدير ذكره ان المجموعة تأسست في عام 2010، وهي منظمة حكومية دولية تجمع بين البلدان المتضررة من النازعات، وتوفر منصة لهذه البلدان للتعبير بشكل جماعي عن الحاجة إلى الحوار الوطني والمصالحة لمعالجة النزاعات والدعوة إلى تعاون إنمائي فعال قائم على مبادئ الملكية والقيادة للدولة، وتبادل الخبرات المباشرة. هذا وحصلت المجموعة على صفة مراقب في الأمم المتحدة في عام 2019

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم في نيويورك، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح فرجينيا جامبا، تعزيز التعاون بين بلادنا والامم المتحدة لحماية الأطفال.

كما ناقش اللقاء مخاطر استمرار استخدام المليشيات الحوثية للمدارس والمراكز الصيفية لتجنيد الأطفال.

وجدد وزير الخارجية، التزام الحكومة اليمنية بكل القواعد الدولية المتصلة بحماية الأطفال والحرص للعمل عن قرب مع مكتب جامبا للتنسيق مع كافة الجهات الدولية الفاعلة لوضع حد لانتهاكات المليشيات الحوثية للقانون الدولي الإنساني واستمرار حشد وتجنيد الأطفال من خلال المراكز الصيفية واستخدامهم كوقود في حربها ضد اليمنيين، والعمل على إعادة دمج وتأهيل الناجين منهم، محذرا من مخاطر الممارسات الحوثية على مستقبل اليمن والاجيال القادمة.

إلى ذلك، أعربت السيدة جامبا عن تقديرها لمستوى تعاون الحكومة اليمنية مع الأمم المتحدة ولجهودها في الحد من تجنيد الأطفال وثمنت التقدم المحرز في هذا المجال وانعكاساته للتخفيف من معاناة الأطفال.

حضر اللقاء مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.