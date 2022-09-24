شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجاة مسؤول عسكري بـ "العمالقة" في لحج من تفجير إرهابي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نجا مسؤول عسكري بـ "قوات العمالقة"، مساء الجمعة، من محاولة اغتيال في محافظة لحج جراء استهدافه بتفجير إرهابي.

ويأتي هذا التفجير ضمن الهجمات "البائسة" التي لجأت إليها المليشيات الإرهابية ردا على الضربات الموجعة التي تتلقاها من "القوات الجنوبية".

واستهدف الانفجار قائد الكتيبة الثانية في اللواء الأول "عمالقة احتياط"، العقيد علي راشد بمدينة الفيوش في لحج.

وقال مصدر عسكري، إن القائد العسكري علي راشد نجا من تفجير إرهابي عن بُعد، من خلال زرع عبوة ناسفة في دوريته القتالية.

وأضاف أن التفجير أدى إلى إصابة 2 من مرافقي المسؤول العسكري بجروح طفيفة، لدى توقفهم في السوق العام لغرض المؤونة الغذائية.

وأهاب المصدر بقوات العمالقة لأخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون بسبب تكالب مليشيات الحوثي والخلايا الإرهابية للقاعدة وداعش والإخوان في هجماتها ضد القوات.

وكان قائد قوات الحزام الأمني في مديرية الوضيع بمحافظة أبين محمد سمقة، نجا في وقت مبكر اليوم من تفجير إرهابي استهدف موكبه عبوة ناسفة في مدينة لودر.

بدورها، أعلنت شرطة أبين، مساء الجمعة، مداهمة موقع جديد للعناصر الإرهابية في المنطقة الوسطى بالمحافظة المطلة على بحر العرب، والتي تشهد عملية عسكرية واسعة لمكافحة الإرهاب.

وذكرت شرطة أبين في بيان، أن القوات الأمنية داهمت موقعًا بالقرب من وادي عومران شرقي مديرية مودية وذلك بعد ورود معلومات دقيقة عن الموقع المستهدف.

وأكدت العثور خلال حملة المداهمة على أحزمة ناسفة وعبوات شديدة الانفجار كانت معده لاستخدامها في العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية، متوعدة التنظيمات الإرهابية بمواصلة ملاحقتها.

وتشهد أبين عملية سهام الشرق العسكرية بمشاركة قوات الحزام الأمني وشرطة ومحور أبين والمقاومة الجنوبية وتمكنت خلال شهر من انطلاقها من الانتشار والسيطرة على مناطق ومعسكرات رئيسية في مديريات خنفر، أحور، لودر، الوضيع، مودية من قبضة القاعدة.