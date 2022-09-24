اليمن.. توقعات بهطول أمطار خلال الساعات القادمة وتحذيرات من السيول

المنامة - ياسر ابراهيم - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وهبوب رياح شديدة على أرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وحذر المركز في نشرته الجوية، المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن العواصف الرعدية ومن الانهيارات الصخرية والطينية، وسائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة.

كما توقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية على محافظات عدن، لحج، تعز، غرب خليج عدن و مدخل باب المندب. وتوقع أيضا هبوب رياح شديدة السرعة في أرخبيل سقطرى تتراوح مابين 15-30 عقدة.

وأشار إلى من المحتمل أن تشمل الأمطار أجزاء من محافظات الضالع، إب، ريمة، المحويت، حجة وغرب كلٍ من صعدة، عمران، صنعاء وذمار والمرتفعات المقابلة لسهل تهامة، وأجزاء من المناطق الساحلية لمحافظات أبين، شبوة وحضرموت والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحذر كذلك مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وغرب خليج عدن ومدخل باب المندب.