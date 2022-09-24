الجميلة منى فاروق في وصلة رقص ساخنة: شباب العلمين اتفرجوا ببلاش .. شاهد الان

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. منى فاروق في وصلة رقص ساخنة: شباب العلمين اتفرجوا ببلاش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.



وظهرت منى في الفيديو وهي ترقص على أغنية “3 دقات”، خلال تواجدها في مدينة العلمين الجديدة.



أغنية “3 دقات” غناها المطرب أبو، وحققت الأغنية، نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها، خاصة وأنها جمعت عدد من نجوم الفن في الكليب الخاص بها، وأشاد الجمهور بأجواء تصويرها، وشاركت في غنائها الفنانة يسرا.

وأغلقت الفنانة منى فاروق خاصية التعليقات على مقطع الفيديو الأخير.



يذكر أن أخر أعمال الفنانة منى فاروق مسلسل “أيام”، بطولة رياض الخولي، شيري عادل، حورية فرغلي، سلوى خطاب، أحمد صفوت، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.

https://www.instagram.com/p/CgarN2TobEM/

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