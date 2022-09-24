فنون - كتب سعد محمود في السبت 24 سبتمبر 2022 12:03 صباحاً - أعادت صفحات فنية تهتم بأخبار النجوم والمشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر صور وفيديوهات للفنانة اللبنانية ميريام، ظهرت فيها وهي ترتدي الملابس الداخلية فقط وتستعرض حملها بطريقة جريئة أثارت حفيظة الجمهور وانهالت عليها التعليقات الغاضبة من المتابعين.

وكانت ميريام فارس قد نشر في وقت سابق الصور والفيديوهات المثيرة للجدل، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وتعرضت في ذلك لهجوم حاد من المتابعين الذين طالبوها بالتوجه إلى البورنو لأنها اصبحت نجمة اباحية حسب قولهم.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. ميريام فارس ظهرت عارية تماماً وغطت عورتها بقطعة قماش قصيرة جداً والجمهور: ما تستحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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