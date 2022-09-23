شاهد بالصوت والصورة .. انجي خوري خطفت جمهور سما المصري بفيديو إباحي جديد

فنون - كتب ياسمين التهامي في الجمعة 08 سبتمبر 2022 08:15 مساءً - حالة من الجدل دائماً تثيرها الفنانة الشابة إنجي خوري عبر حسباتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، حيث أنها تنشر فيديوهات مثيرة للجدل بشكل مستمر، وتصنف +18 على طريقة الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري، والغرض من كل هذا الأمر جذب الجمهور ولفت الانتباة للحصول على عدد أكبر من المتابعين.

و أثارت الممثلة السورية انجي خوري حالة من الجدل والسخط على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تداول عدد من النشطاء على صورة من المقطع الفيديو الفاضح لها مع الناشط اللبناني ربيع زين.

ونشرت انجي خوري بثا مباشرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتكشف فيه حقيقة الفيديو والصور المتداولة.

ويمتنع دوت الخليج عن نشر الفيديو احتراماً لمتابعينا الكرام

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