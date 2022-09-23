صعدة.. محور مران يحتفي بتخرج الدفعة العسكرية الرابعة مستجدين

المنامة - ياسر ابراهيم - احتفت قيادة محور مران، يوم الخميس، بتخرج الدفعة العسكرية الرابعة مستجدين، والتي أقامها المركز التدريبي للمحور تزامناً مع الذكرى الـ٦٠ لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة.



وقدم الجنود المستجدون عرضاً عسكرياً عكس الروح المعنوية العالية ونوعية التدريب الذي تلقوه خلال فترة الاستجداد.



وأكد قائد محور مران قائد ألوية العروبة، اللواء الركن عبدالكريم عوبل السدعي في كلمته، أن محور مران مستمر في والتجنيد والتدريب، وهو على جاهزية كاملة في مواجهة المد الفارسي ومليشياته الحوثية الإمامية.



وقال السدعي، إن "هذه الدفعة العسكرية الجديدة "دفعة أمين الجمهورية" ستمثل رافداً جديداً لقوات المحور، وستتصدى للمليشيا وستعمل على هزيمتها مع بقية الوحدات العسكرية في الجيش الوطني".



وشدد على مزيد من الجاهزية متوعداً مليشيا الحوثي التي لم تلتزم بالهدنة الأممية، وتستمر بالحشد في جبهة الملاحيظ مران، مؤكداً أن حشودها ستتبدد أمام صلابة الأبطال.





وأشاد قائد محور مران، بالدعم والاهتمام الكبير لقيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وقيادة مجلس القيادة الرئاسي ووزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة التي تولي منتسبي القوات المسلحة كل الدعم والرعاية والاهتمام من أجل الانتصار للجمهورية ودحر مشروع المليشيا الإيرانية.



وشهد الحفل فقرات متنوعة، وكلمات معبرة، أكدت بمجملها مواصلة السير على نهج الأحرار في الثورة اليمنية الخالدة، لاقتلاع فلول الإمامة والتخلف والكهنوت.



وحضر الحفل قائد قوة ٣٠٣٠ التابع للقوات المشتركة، اللواء الركن فهد بن سعد القحيز، وبرلمانيون وقادة عسكريون وعدد من المشايخ والأعيان في محافظة صعدة.

