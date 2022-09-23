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تعز.. تدشين فعاليات الاحتفاء بعيد 26 سبتمبر بعرض كرنفال شبابي ورياضي

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المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت محافظة تعز، تدشين الفعاليات الرسمية للاحتفال بعيد ٢٦ سبتمبر في ذكرى الثورة الستين، اليوم، بكرنفال شبابي ورياضي نظمه مكتب الشباب والرياضة بمحافظة تعز، برعاية وزير الشباب والرياضة نايف البكري ومحافظ تعز نبيل شمسان.
 
وشهد الكرنفال عرضاً رياضياً وكشفياً تغنى بعيد ثورة سبتمبر، بحضور وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي وعدد من المسؤولين.


 
وأشاد المخلافي، بالكرنفال الذي أقيم وسط حضور جماهيري كبير في ميدان الشهداء، وتحت زخات المطر، مؤكداً تقدير تعز لتضحيات شهدائها الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن في مختلف المحطات ضد المستبدين والإماميين.
 
كما أبدى إعجابه بالعروض التي رسمها شباب تعز ورياضييها وأعضاء الكشافة والمرشدات في الكرنفال الرياضي الكشفي، مشددا على أن هذه المشاهد تبعث اليقين بأن تعز ستظل حية برجالها وشبابها، شاكراً مكتب الشباب والرياضة والأندية والكشفية التي تفننت في صناعة لوحات معبرة بالكرنفال.
 
وجاء الكرنفال كافتتاحية لبرنامج احتفالي متنوع بالعيد الوطني، حيث أجل مكتب الشباب والرياضة المباراة التي كانت منتظرة اليوم في ملعب الشهداء بين نادي الطليعة ونادي الرشيد، عقب الكرنفال، على كأس ٢٦ سبتمبر، بسبب الأمطار.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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