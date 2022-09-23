شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي في ميليشيا الحوثي يقتحم نيابة إب ويهرب سجينًا بالقوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اقتحم قيادي في ميليشيا الحوثي الإرهابية، مقر النيابة العامة في محافظة إب، وسط اليمن، وهرب سجينا بالقوة.

وقالت مصادر محلية، إن القيادي المكنى "أبو العباس القحيف"، المعين من ميليشيا الحوثي في منصب مدير أمن مديرية القفر، اقتحم برفقة مسلحيه، مقر النيابة العامة في إب.

وأضافت إن القيادي في ميليشيا الحوثي أخرج سجينا موقوفا في المبنى على ذمة قضية منظورة لدى النيابة.

وأفادت أن القيادي الحوثي، حال قبل ذلك دون اعتقال السجين المتهم بقضايا جنائية بعد أن حال دون اعتقاله في جرائم سابقة.

وطبقا لوثيقة رسمية صادرة عن النيابة العامة بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، فقد هرب القيادي الحوثي "أبو العباس القحيف"، سجينا يدعى محمود زيد الرعيني، بقوة السلاح.

وتكررت خلال السنوات الماضية عمليات تهريب السجناء من قبل قيادات حوثية بقوة السلاح من داخل المحاكم والنيابات في صنعاء والمدن الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.