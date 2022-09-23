في ذكرى الانقلاب.. مليشيا الحوثي تجبر الشركات الخاصة على إغلاق مقراتها 

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء أن ميليشيا الحوثي، أجبرت الشركات والمنشآت الخاصة العاملة في مناطق سيطرتها على إغلاق مقراتها ومكاتبها في ذكرى الانقلاب الثامنة 21 سبتمبر، بشكل إجباري.

وقالت المصادر لـ يمن شباب نت": "إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران توعدت الشركات والمنشآت الخاصة العاملة في صنعاء ومناطق سيطرتها باتخاذ عقوبات صارمة قد تصل إلى حد الإغلاق، ضد كل من يسمح بالدوام والعمل في يوم انقلاب 21 سبتمبر".

وأشارت إلى أن "القطاعات الخاصة العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لم تعتمد انقلاب الميليشيا إجازة رسمية كما أنه ليس ضمن قائمة العطل الرسمية لها حتى اللحظة".

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي أقرت 21 سبتمبر اجازة رسمية بجميع القطاعات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها في حين أن غالبية القطاعات الخاصة كانت تفتح أبوابها للعمل وهو مادفع الميليشيات لتهديدها وإجبارها على الالتزام بالعطلة إجبارياً.

