إثر نزاع على أراض وعقارات.. إصابة قيادي حوثي بجروح خطيرة شمالي صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب قيادي في مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بجروح خطيرة، الخميس، في اشتباكات مسلحة مع قيادي أخر شمالي صنعاء.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "خلافات نشبت بين القياديين في المليشيات الحوثية ناصر العرجلي وبندر العسل، قبل أن تتطور إلى اشتباكات مسلحة أمام مستشفى السعودي الألماني على خط مطار صنعاء".



والعرجلي معين من قبل المليشيا وكيلا لوزارة الصحة في حكومة الحوثي (غير معترف بها)، فيما يتولى بندر العسل، منصب مدير مكتب الأوقاف بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيات.



ووفقا للمصادر، فأن الاشتباكات أسفرت عن إصابة القيادي العرجلي بجروح خطيرة، كما أصيب شقيقه ويدعى"ردفان"، بنيران مرافقي القيادي العسل.



وذكرت أن الاشتباكات اندلعت بعد مشادات كلامية بين الطرفين إثر نزاع حول ملكية أراضي وعقارات في صنعاء.

يأتي ذلك في ظل تصاعد صراع الأجنحة داخل مليشيات الحوثي بسبب خلافات على الأرضي والعقارات التي استولت عليها من أملاك المواطنين والدولة في صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة للجماعة المدعومة من إيران.

