شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع للبرنامج الوطني لمكافحة التدخين بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظم البرنامج الوطني لمكافحة التدخين ومعالجة أضراره بوزارة الصحة العامة والسكان اليوم، اجتماعا للوقوف أمام مخاطر التدخين وضرار التبغ وكيفية مكافحته، بدعم من منظمة الصحة العالمية.

اجتماع للبرنامج الوطني لمكافحة التدخين بعدن

واستعرض مدير البرنامج الدكتور محمد القشة، ورقة عمل تعريفية بالبرنامج والأسباب الداعية لمكافحة التبغ وأهداف البرنامج والإدوار الرئيسية للجهات ذات العلاقة بالبرنامج.



أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حرص الحكومة على انجاز وتنفيذ التخطيط الحضري لمدينة المخا، بما من شأنه إعادة الاعتبار للمدينة ومينائها التاريخي، وتنشيط حركة الاستثمار والتنمية فيها لاستعادة دورها التجاري والنهوض الشامل بها.

وتسلم رئيس الوزراء، خلال استقباله اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، الفريق الفني، دراسة أولية حول اعداد المخطط الهيكلي لمدينة المخا (مستر بلان)، واطلع على ما تضمنه المخطط من تفاصيل ومساحات الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسكنية والصناعية والسياحية.. مشددا على ضرورة استيعاب المخطط الحضري للمخا التطورات الحديثة التي شهدتها المدينة عقب تحريرها من مليشيا الحوثي الانقلابية، وبما يتوازى مع دورها ومكانتها التاريخية.

وتدارس اللقاء بمشاركة رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط والعمراني المهندس انيس باحارثة، ووكيل محافظة تعز المساعد للشؤون الفنية المهندس مهيب الحكيمي، الرؤية الحضرية لمدينة المخا وما يمكن إنجازه على المدى القصير والمتوسط والبعيد، والادوار المتوقعة من الوزارات والجهات المعنية بالمشاركة مع السلطة المحلية.

واستعرض الاجتماع ما أنجزته اللجنة في اعداد خارطة تحديد حدود حرم ميناء المخا ومساحاته التطويرية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 43 لعام 2022م بهذا الشأن.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة انجاز جميع الاعمال المتعلقة بالتخطيط الحضري لمدينة المخا وتحديد حدود حرم الميناء ومساحاته، ومنع البناء العشوائي.. مؤكدا على حصر جميع المخالفات الحالية ووضع المعالجات لها.

حضر الاجتماع وكيل قطاع التخطيط العمراني في الهيئة العامة للأراضي رئيس فريق المخا، المهندس احمد الميسري، ومدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق بمحافظة تعز عبدالحكيم الشميري ومدير فرع هيئة الأراضي عبدالرحمن البريهي ومدير عام مديرية المخا باسم الزريقي.



اطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على الجهود المنجزة لتوثيق حدود ومساحة المطار المستقبلي لمدينة عدن، وما أنجزته اللجان الفنية والميدانية في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال ترؤوسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع ضم وزير النقل عبدالسلام حميد ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس انيس باحارثة، ورئيس المنطقة الحرة عدن حسن حيد، الذين قدموا شرح مفصل عبر الخرائط لموقع المطار المستقبلي إلى جانب مطار عدن الدولي، والدور المعول عليه في تعزيز قدرات وطاقات قطاع النقل والنهوض بخدماته.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على سرعة انجاز الإجراءات الخاصة بموقع مطار عدن المستقبلي على الأرض واتخاذ كافة الوسائل لحمايته بما فيها بناء سور للحفاظ عليه.. لافتا إلى أهمية التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية في هذا الجانب.

وأشار رئيس الوزراء إلى الأهمية الاستراتيجية التي يكتسبها مشروع مطار عدن المستقبلي، وضرورة تضافر الجهود من اجل إنجازه بما يخدم عملية التنمية.. موجها بعمل الاسقاطات للخرائط وإعداد المخططات في إطار المنطقة الحرة واستكمال الإجراءات القانونية لتسليم الأرض.. مشددا على منع أي استحداثات عمرانية عشوائية بالقرب من المطار وضرورة تحسين صورة المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع السلطة المحلية.

عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق لقاءا اليوم في جنيف مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوربي ضمن الفعاليات واللقاءات التي تجريها على هامش انعقاد جلسات مجلس حقوق الانسان.

وفي اللقاء الذي حضره رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية مع ممثلي بعثات هولندا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وايرلندا ولوكسمبرج وبلجيكا ومختصي إدارات حقوق الانسان في البعثات، تم مناقشة تقييم وضع حقوق الانسان في اليمن والتطورات الأخيرة واثر تنفيذ الهدنة على الانتهاكات ضد المدنيين، وجهود اللجنة في الوصول إلى الضحايا والتحقيق بالانتهاكات المختلفة التي شهدتها اليمن خلال الفترة الماضية، ودور الاتحاد الأوربي في دعمها للاستمرار بعملها في الفترة القادمة.

وأكد ممثلو البعثات تقديرهم للعمل الجاد الذي تقوم به اللجنة في اعمال التحقيق الميدانية واجراء المقابلات المباشرة مع الشهود والضحايا، واثر عملها في معالجة الانتهاكات والتجاوزات الجسمية لحقوق الانسان، وهو الامر الذي يضع حالة اليمن في وضع متابعة كونه من أولويات الاتحاد الأوربي وحرصه على تعزيز وحماية حقوق الانسان في اليمن ودعم الاليات الوطنية المعنية بإنصاف الضحايا وصون حقوق الانسان.