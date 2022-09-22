شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين مخيم العظام الطبي بهيئة مستشفى سيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن بهيئة مستشفى سيئون، مخيم جراحة العظام الذي يقيمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق والتعاون مع هيئة مستشفى سيئون ويستمر إلى الـ 28 سبتمبر الجاري ضمن المشروع الطبي التطوعي المجاني لجراحة العظام التابع للمركز.

تدشين مخيم العظام الطبي بهيئة مستشفى سيئون

وأوضح رئيس الهيئة الدكتور أنيس عيديد، أن مخيم جراحة العظام يعد أول مخيم بوادي حضرموت في هذا التخصص ينفذه مركز الملك سلمان بعد نجاح سلسلة من مخيمات طبية تخصصية في مختلف الأقسام.

ومن المتوقع أن يعاين الفريق الطبي خلال فترة المخيم نحو 400-600 حالة مرضية، وإجراء 20-40 عملية عظام.



شاركت الجمهورية اليمنية، في اجتماعات الدورة الـ ١٩ للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب المنعقدة على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ ٥٢ للمجلس الوزاري المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة بوفد ترأسه وزير الاعلام والثقافة والسياحة نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب معمر الارياني.

وناقش الاجتماع، عددًا من القضايا المدرجة على جدول أعمال المكتب التنفيذي والمرفوعة اليه من اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي، واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها من المجلس الوزاري.

وقد تقدم وفد بلادنا بعدد من التوصيات حول القضايا التي تم نقاشها، كما تم اختيار الجمهورية اليمنية لعضوية لجنة جائزة التميز الاعلامي العربي التي تعنى بتطوير معايير الجائزة وتقوم بتحكيم الأعمال المتسابقة لاختيار المبرزين من الاعلاميين العرب في مختلف مجالات الاعلام.

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك "كان من الممكن معالجة وضع خزان صافر منذ سنوات وبتكلفة أقل، لولا وضع مليشيا الحوثي للعراقيل المستمرة وممارسة الابتزاز السياسي للإقليم والمجتمع الدولي".

واضاف الوزير بن مبارك خلال مشاركته،، في الاجتماع الخاص بخزان صافر المنعقد في نيويورك بتنظيم مشترك من الولايات المتحدة وهولندا والمانيا والامم المتحدة "أن الحكومة اليمنية بذلت ولا تزال جهودًا متواصلة ومكثفة منذ العام 2016 لتجنب كارثة محتملة كجزء من مسؤوليتها كحكومة شرعية معترف بها ومعنية بسلامة البيئة اليمنية والشعب اليمني وللوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسلامة البيئية".

واشار إلى ان الحكومة عقدت عدة اجتماعات على المستوى الإقليمي، في إطار جامعة الدول العربية وهيئة بيرسجا ومع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف حشد الدعم الإقليمي والدولي والتمويل لخطة الأمم المتحدة، وللضغط على الحوثيين لوقف ابتزازهم وتسييس ملف الخزان واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب كارثة محتملة.

ولفت وزير الخارجية، ان الحكومة وافقت على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارئ التي قدمتها الأمم المتحدة وتحرص على تنفيذها دون تأخير..داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ عملية إنقاذ الخزان وكشف اي عراقيل أو ابتزاز يمارس من قبل المليشيات الحوثية.

وعبر الوزير عن تقديره العالي للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والأصدقاء في الولايات المتحدة وهولندا والمانيا، كما عبر عن شكره لكل الدول المانحة لدورها في إنقاذ البيئة البحرية قبل وقوع الكارثة..مجددًا الالتزام الثابت للحكومة اليمنية في دعم وتسهيل كل المبادرات الرامية لإنهاء خطر خزان صافر.

تستعد وزارة الصحة العامة والسكان، في تنفيذ حملة التحصين التعزيزية الثالثة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ) بدعم من شركاء القطاع الصحي.

وقال وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية مدير مشروع كوفيد-19 الدكتور علي الوليدي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "ان الترتيبات الفنية والإدارية قد استكملت لانطلاق حملة التحصين التعزيزية".. مشيرًا إلى أن الحملة ستدشن في العاصمة المؤقتة عدن في ٢٤من سبتمبر الجاري ولمدة خمسة أيام وتستهدف 446 الفًا و966 شخصًا من عمر 18 عاما ومافوق حتى لمن سبق أن تم تحصينهم.

واضاف الدكتور الوليدي "أن الحملة ستنفذ في 114 مديرية موزعة على 13 محافظة محررة وسيعمل على تنفيذها كادر صحي يصل قوامة إلى 4467 كادرًا موزع على 1489 فرقة متحركة يشرف عليهم ميدانيا 779 مشرف".

ودعا الوليدي، كل الفعاليات الاجتماعية وأئمة المساجد ومسؤولي المرافق الحكومية والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية إلى الإسهام الفاعل في انجاح هذه الحملة..لافتًا إلى أن اللقاحات متوفرة وذات مأمونية وفاعلية.