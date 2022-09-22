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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يوم الإثنين القادم، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة الذكرى الستون لثورة (26) سبتمبر، وذلك استنادًا إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.

الاثنين القادم إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر

ورفعت وزارتي الخدمة المدنية والاعلام أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بهذه المناسبة الوطنية.



قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة أن يوم 21 سبتمبر 2014 الذي اجتاحت فيه مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، العاصمة صنعاء وسيطرت على مؤسسات الدولة، وأنطلقت مسيرتها الفوضوية قادمة من جروف صعدة، لترتكب ابشع المجازر والجرائم بحق اليمنيين وتنهب الأموال وتفجر المدارس والمساجد وتجعل حياة اليمنيين جحيم لا يطاق.

وأوضح أنه في هذا اليوم المشئوم تعرضت اليمن لأكبر انتكاسة في تاريخها منذ انطلاق شرارة ثورة 26 من سبتمبر وانتصارها على الحكم الكهنوتي البائد في العام 1962م، من خلال محاولة مليشيا الحوثي التسلط على رقاب اليمنيين من جديد.

وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي كشفت عن حقدها الأسود على ثورة 26 سبتمبر التي أخرجت البلد من الجهل والفقر والعزلة والمرض، إلى الانفتاح على العالم، وإلى نور العلم ووسائل المعرفة، وأعادت سنوات الظلام وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات والبطش بالإعلام والصحافة وتدمير العمل السياسي.

وأضاف "لقد مضت 8 سنوات حالكة السواد تجرع فيها شعبنا الويلات تحت سيطرة مخلفات الإمامة، وحلمها في فرض الوصاية من جديد على اليمنيين، ومحاولاتها رهن اليمن بيد إيران، وتحويل الأراضي اليمنية منطلق لتنفيذ السياسات التدميرية لنظام طهران وأطماعه التوسعية في المنطقة".

لافتا إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت عشرات آلاف الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة بحق اليمنيين، والحقت بأبناء الشعب دمار طال مختلف مناحي حياتهم، وإعادة اليمن قرونا إلى الوراء في مختلف المجالات، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا.

وتابع الارياني: "سلبت مليشيا الحوثي من اليمنيين حياتهم وأرواحهم وأمنهم وغذائهم ومستقبلهم ومزقت نسيجهم الاجتماعي المتماسك، عبر تغذيتها النزعات المناطقية والعنصرية والمذهبية والعرقية، وسعيها لتجريف الهوية الوطنية من خلال المدارس والمناهج وتطييف التعليم ودور العبادة بالقوة والعنف.

وأشار إلى ان الانقلاب الحوثي انتج الحرب والأزمات والمآسي والتشظي والانقسام، وزرع الفوضى في كل مناطق سيطرته، وخلف أسوأ انتهاكات لحقوق الانسان كمًا ونوعًا، واستهدف تدمير حياة الاطفال وجند عشرات الالاف منهم، وزرع ملايين الألغام، وحاول اذلال المجتمع اليمني.

مضيفا أن مليشيا الحوثي الإرهابية عملت منذ انقلابها على افقار اليمنيين عبر قطع الرواتب والجبايات والاتاوات والنهب والسطو المسلح، وانعدام فرص العمل والتعليم، وإيجاد اقتصاد مليشياوي موازٍ ومتحكم من خلال تدمير الاقتصاد الوطني واستهداف البيوت التجارية.

وأكد الارياني ان مليشيا الحوثي سعت منذ انقلابها المشئوم بكل اجرام لإحلال الثقافة الإيرانية الفارسية محل الهوية الوطنية والثقافة العربية الأصيلة، من خلال افراغ العملية التعليمية في المراحل الأساسية والجامعية من مضمونها، وتدمير دور العلم والثقافة وتنمية الجهل بكل الطرق والأساليب.

وثمن دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الذي لعبوا الدور الابرز في الحيلولة دون تحول اليمن إلى ولاية ايرانية، ولا زالت جهودهم ومواقفهم التاريخية المشرفة مستمرة وداعمة للشرعية والشعب اليمني في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية.

دعت ندوة حقوقية، الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في الاستخدام المفرط للألغام المضادة للأفراد في اليمن التي تزرعها المليشيات الحوثية في مختلف المحافظات اليمنية، والوفاء بمسؤولياتها تجاه ضحايا الألغام والمساهمة في دعم الجهود المحلية والإقليمية والدولية.

واوضحت الندوة التي نظمتها الرابطة الانسانية للحقوق، والشبكة اليمنية للحقوق والحريات على هامش انعقاد الدورة الـ 51 المنعقدة بجامعة جنيف السويسرية بعنوان (حقول الموت في اليمن) بان الشبكة اليمنية للحقوق وثقت في تقرير لها (4631) حالة أضرار بشرية ومادية اثر الالغام التي زرعتها المليشيات الحوثية خلال الفترة من يناير 2016 وحتى مارس 2022م، والتي تنوعت بين قتل،و إصابة، وتفجير منشآت، وتفخيخ مركبات وجسور وابار في 15 محافظة.

وذكرت الشبكة بان الالغام الحوثية تسببت في مقتل 1104 مدنيًا واصابة 1429 اخرين بينهم نساء واطفال، وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات المتضررة من حيث عدد الوفيات بنحو (198) حالة، تلتها محافظة الحديدة 127 حالة وفاة.

وتطرقت الندوة، إلى الأضرار الخطيرة الناجمة عن استعمال الالغام البحرية التي تزرعها المليشيات والمهددة للملاحة البحرية في المياة الاقليمية والممرات الدولية وتهدد البئية البحرية بالتلوث وقتل الكائنات البحرية والنباتات والشعاب المرجانية، واعاقة حركة السفن التى تقدم المعونات الانسانية الغذائية والطبية.

وثمنت الندوة جهود مشروع "مسام" لتطهير الاراضي اليمنية من الالغام والذي تمكن منذ بداية المشروع من نزع 358 ألفًا و863 لغمًا مضادة للأفراد والدبابات وذخائر غير متفجرة وعبوات ناسفة زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات.