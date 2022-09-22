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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت ندوة حقوقية، الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في الاستخدام المفرط للألغام المضادة للأفراد في اليمن التي تزرعها المليشيات الحوثية في مختلف المحافظات اليمنية، والوفاء بمسؤولياتها تجاه ضحايا الألغام والمساهمة في دعم الجهود المحلية والإقليمية والدولية.

ندوة حقوقية: الغام الحوثي تسببت في استشهاد واصابة اكثر من 2500 مدنيا

واوضحت الندوة التي نظمتها الرابطة الانسانية للحقوق، والشبكة اليمنية للحقوق والحريات على هامش انعقاد الدورة الـ 51 المنعقدة بجامعة جنيف السويسرية بعنوان (حقول الموت في اليمن) بان الشبكة اليمنية للحقوق وثقت في تقرير لها (4631) حالة أضرار بشرية ومادية اثر الالغام التي زرعتها المليشيات الحوثية خلال الفترة من يناير 2016 وحتى مارس 2022م، والتي تنوعت بين قتل،و إصابة، وتفجير منشآت، وتفخيخ مركبات وجسور وابار في 15 محافظة.

وذكرت الشبكة بان الالغام الحوثية تسببت في مقتل 1104 مدنيًا واصابة 1429 اخرين بينهم نساء واطفال، وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات المتضررة من حيث عدد الوفيات بنحو (198) حالة، تلتها محافظة الحديدة 127 حالة وفاة.

وتطرقت الندوة، إلى الأضرار الخطيرة الناجمة عن استعمال الالغام البحرية التي تزرعها المليشيات والمهددة للملاحة البحرية في المياة الاقليمية والممرات الدولية وتهدد البئية البحرية بالتلوث وقتل الكائنات البحرية والنباتات والشعاب المرجانية، واعاقة حركة السفن التى تقدم المعونات الانسانية الغذائية والطبية.

وثمنت الندوة جهود مشروع "مسام" لتطهير الاراضي اليمنية من الالغام والذي تمكن منذ بداية المشروع من نزع 358 ألفًا و863 لغمًا مضادة للأفراد والدبابات وذخائر غير متفجرة وعبوات ناسفة زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات.



رحب وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي بإعلان الأمم المتحدة تلقي تعهدات والتزامات كافية لتنفيذ عملية الإنقاذ الطارئة لخزان صافر النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة.. مشيدا بالجهود الناجحة التي بذلتها الأمم المتحدة في عملية حشد التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الأولى من خطتها المنسقة للتعامل مع التهديد البيئي الخطير في البحر الأحمر.

وعبر الشرجبي، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن تقدير الحكومة اليمنية لهذه الجهود التي ستسهم في تفادي كارثة بيئية ستكون هي الاسوأ منذ قرون.. معربا عن شكره للدول والمؤسسات والأفراد الذين ساهموا في تمويل عملية انقاذ الخزان النفطي المتهالك.

وأشار إلى أن الجهود الأممية لحشد التمويل اللازم لدعم المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة للتعامل مع تهديد خزان صافر النفطي ستساهم في منع كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية خطيرة ستطال الدول المشاطئة للبحر الأحمر والعالم.. داعيا المانحين الذين تعهدوا بتمويل العملية إلى الإسراع في تنفيذ تعهداتهم لتفادي الكارثة الوشيكة.

ناقش سفير اليمن في هافانا محمد ناشر، اليوم مع مدير الدائرة العامة للعلاقات الثنائية بوزارة الخارجية الكوبية إيميليو لوسادا، تطورات الأوضاع في اليمن والهدنة الاخيرة التي تنتهي في 2 أكتوبر وتنصل ميليشيا الحوثي عن تنفيذها واستمرار خروقاتها.

وقد جدد المسئول الكوبي دعم بلاده للحكومة الشرعية في اليمن ومساندتها لكافة الجهود الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق السلام الدائم في اليمن بالطرق السلمية وفي إطار قرارات المجتمع الدولي والأمم المتحدة.



أقيمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة تعريفية حول المرحلة التجريبية لضوابط الانفاق، نظمتها وزارة المالية بالتنسيق مع مشروع الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش ومركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتضمنت محاور الورشة رؤية وزارة المالية في ضوء الاصلاحات المالية، وتدشين المرحلة التجريبية الجديدة لتعزيز ضوابط الإنفاق، والتخطيط المالي، والتنبؤ بالتدفق النقدي، وآلية عمل الخطط الربعية والشهرية، وفوائد ضبط الالتزامات، وما بعد المرحلة التجريبية، في ظل توجهات مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، ووزارة المالية، في جوانب إصلاح المالية العامة وضبط الإنفاق وكفاءته وفقا لنظام مالي واضح ومحدد.

وأكد المشاركون من وزارتي المالية والأشغال ومصلحة الجمارك وجامعة عدن، أهمية الورشة ومحاورها والاستفادة من الأفكار والرؤى المقدمة لتعزيز النظام المالي ضمن خطوات إصلاح الموازنة العامة.. موضحين أن الورشة تهدف لتعزيز الالتزام بإجراءات الحد من النفقات، الغير مخطط لها وضبط الأولويات حسب توفر النقدية لدى الخزينة، والتخطيط لما هو معتمد بالموازنة العامة للدولة.