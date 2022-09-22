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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب،، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدراء وممثلي عدد من المنظمات الدولية العاملة في اليمن، تدخلاتها في المجالات الإنسانية والإغاثية والخدمية في عدد من مناطق ومحافظات الجمهورية.

"نزار باصهيب" يبحث مع مدراء وممثلي منظمات دولية تدخلاتها في بلادنا

وضمت اللقاءات وكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، والوكيل المساعد لوزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، ومديري عموم إدارة المنظمات الإقليمية والدولية بالوزارة أحمد الجاوي، وإدارة المنظمات غير الحكومية بالوزارة زهير حامد، وعدد من المعنيين في الوزارة والمنظمات.

وجرى خلال لقاء الدكتور نزار باصهيب، مع ممثلي المجلس الدانماركي للاجئين في اليمن، مناقشة التدخلات في مجالات النزوح والمخيمات وتوفير المياه لها ودعم المجتمع المضيف.

فيما تطرق الدكتور باصهيب، خلال لقائه، مع مدير منظمة الإغاثة الدولية في اليمن عبدالرحمن علي، إلى مستوى تنفيذ المنظمة مشاريع المساعدات الإنسانية والإغاثية، مؤخرا، بمحافظة شبوة.

كما ناقش نائب وزير التخطيط، في لقاء آخر، مع مدير منظمة هانديكاب انترنشيونال في اليمن انطوان جون، مشاريع المنظمة في مجالات الصحة والأطراف الصناعية والألغام.



كما دشَّن محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، امس، ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الـ " يونيپس" بالعاصمة المؤقتة عدن المهندس رمسيس يونس، سير العمل في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق دوَّار ريجل- البنك المركزي اليمني، بمدينة الحَوطَة، بتكلفة " 900 " ألف دولار أمريكي، بتمويل من البنك الدولي.

و أكد المحافظ تُركي، أهمية المشروع باعتباره أحد مسارات خطوط الطرق البرية الدولية..مشدِّدًا على الجهة المنفِّذة للمشروع تقيُّدها بجودة المواصفات الهندسية الفنية في أثناء تنفيذه، وبالمدة الزمنية لإنجازه التي تبلغ " 6 " أشهر.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خصص لمناقشة جملة من الموضوعات في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية، وسير عملية الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى تداول عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وقدم رئيس الوزراء إلى أعضاء المجلس احاطة شاملة حول أهم المستجدات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية، بما في ذلك الجوانب المتصلة بالتحركات الأممية والدولية لتمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة وموقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من ذلك.. مشيرا إلى ان إصرار مليشيا الحوثي على استغلال الهدنة لتنفيذ اجندتها ومشروعها التوسعي الإيراني غير مقبول ولن يؤدي الا إلى مزيد من العنف وتغذية أسباب الحرب.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على موقف الحكومة الثابت من القضايا الرئيسة في ملف السلام والهدنة القائمة، وما يتطلبه ذلك بالضرورة من الزام المليشيات الحوثية بفتح طرق تعز، والمحافظات الاخرى، ودفع مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والافراج عن كافة المختطفين والأسرى، ووقف انتهاكاتها المتصاعدة ضد المواطنين.. مشددا على رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات على طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تواصل تحديها للمجتمع الدولي والإرادة الشعبية اليمنية، من خلال عدم التزامها بتنفيذ بنود الهدنة الأممية، واستمرارها في التحشيد العسكري وتعزيز الجبهات والتسليح والخروقات المستمرة في مختلف الجبهات.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الخطة الطارئة للأمن الغذائي للقطاع الزراعي والسمكي، بناءا على المشروع المقدم من وزير الزراعة والثروة السمكية.. ووجه وزير الزراعة والري والثروة السمكية بالمتابعة وموافاة رئيس الوزراء بتقارير عن مستوى التنفيذ.. وكلف وزيري التخطيط والتعاون الدولي والمالية بالبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ الخطة، وادراجها ضمن الموازنة.

وتتضمن الخطة تنفيذ عدد من التدخلات نحو تطوير البنية التحتية والموارد الزراعية بما يحقق زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي وتحسين نوعيته وتقليص الفجوة الغذائية وخاصة في حبوب القمح.

وتهدف الخطة إلى الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية والسمكية وزيادة انتاج الحبوب لتخفيض الفجوة الغذائية، وكذا تحسين البنى التحتية للمؤسسات والهيئات الزراعية والسمكية والتوسع في زراعة المحاصيل النقدية، إضافة إلى تعزيز التكامل بين الانتاجين النباتي والحيواني وغيرها من الأهداف.

وحيا مجلس الوزراء الجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى لتفعيل أداء المحاكم والنيابات، لترسيخ سلطة النظام والقانون.. مجددا التأكيد على سيادة واستقلال السلطة القضائية.. مؤكدا عمل الحكومة على توفير كافة اشكال الحماية والدعم للسلطة القضائية واعضائها للقيام بإعمالهم وواجباتهم.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير النقل حول تنفيذ برنامج عمل وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها للعام 2021.. ونوه بالجهود التي تبذلها الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها لتطوير أدائها واهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة في هذا القطاع الحيوي.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي، اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول مشاركته في اجتماعات الجمعية ال57 لمنظمة الصحة العالمية واجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية والدورة الـ 57 لمجلس وزراء الصحة العرب.

كما اطلع على تقرير وزير الصناعة والتجارة حول مشاركته في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية بمدينة جنيف السويسرية.