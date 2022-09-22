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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش لقاء عقد بمخيم منطقة عُتَبرَة بمديرية تُبَن بمحافظة لحج، امس، اجتماعًا برئاسة محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد تُركي، السبل الكفيلة بمضاعفة مستوى تحسين أوضاع النازحين.

مناقشة تحسين أوضاع النازحين بمخيمات لحج

وأوضح المحافظ، في الاجتماع الذي ضم رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، ومدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدن محمَّد نصري، أن المحافظة تحتضن أكثر من 12 ألف أُسرَة نازحة بتعداد سكاني لها يبلغ 60 ألف شخصا في 9 مديريات..مشيرًا إلى أهمية تكثيف حجم التدخُّلات الإنسانية لساكني هذه المخيمات ومجتمعاتها المحلية المضيفة لها والمحيطة بها.

من جانبه أشار السعدي، إلى ضرورة العمل التنسيقي للمنظمات الداعمة مع الحكومة والسلطات المحلية بالمحافظات.

فيما اكد المسؤول الأممي، حرص المفوضية على دعم المشروعات الإنمائية المستدامة، ولديها خططها لتنفيذ المشروعات الخدمية باقية الأثر.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خصص لمناقشة جملة من الموضوعات في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية، وسير عملية الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى تداول عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وقدم رئيس الوزراء إلى أعضاء المجلس احاطة شاملة حول أهم المستجدات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية، بما في ذلك الجوانب المتصلة بالتحركات الأممية والدولية لتمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة وموقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من ذلك.. مشيرا إلى ان إصرار مليشيا الحوثي على استغلال الهدنة لتنفيذ اجندتها ومشروعها التوسعي الإيراني غير مقبول ولن يؤدي الا إلى مزيد من العنف وتغذية أسباب الحرب.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على موقف الحكومة الثابت من القضايا الرئيسة في ملف السلام والهدنة القائمة، وما يتطلبه ذلك بالضرورة من الزام المليشيات الحوثية بفتح طرق تعز، والمحافظات الاخرى، ودفع مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والافراج عن كافة المختطفين والأسرى، ووقف انتهاكاتها المتصاعدة ضد المواطنين.. مشددا على رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات على طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تواصل تحديها للمجتمع الدولي والإرادة الشعبية اليمنية، من خلال عدم التزامها بتنفيذ بنود الهدنة الأممية، واستمرارها في التحشيد العسكري وتعزيز الجبهات والتسليح والخروقات المستمرة في مختلف الجبهات.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الخطة الطارئة للأمن الغذائي للقطاع الزراعي والسمكي، بناءا على المشروع المقدم من وزير الزراعة والثروة السمكية.. ووجه وزير الزراعة والري والثروة السمكية بالمتابعة وموافاة رئيس الوزراء بتقارير عن مستوى التنفيذ.. وكلف وزيري التخطيط والتعاون الدولي والمالية بالبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ الخطة، وادراجها ضمن الموازنة.

وتتضمن الخطة تنفيذ عدد من التدخلات نحو تطوير البنية التحتية والموارد الزراعية بما يحقق زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي وتحسين نوعيته وتقليص الفجوة الغذائية وخاصة في حبوب القمح.

وتهدف الخطة إلى الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية والسمكية وزيادة انتاج الحبوب لتخفيض الفجوة الغذائية، وكذا تحسين البنى التحتية للمؤسسات والهيئات الزراعية والسمكية والتوسع في زراعة المحاصيل النقدية، إضافة إلى تعزيز التكامل بين الانتاجين النباتي والحيواني وغيرها من الأهداف.

وحيا مجلس الوزراء الجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى لتفعيل أداء المحاكم والنيابات، لترسيخ سلطة النظام والقانون.. مجددا التأكيد على سيادة واستقلال السلطة القضائية.. مؤكدا عمل الحكومة على توفير كافة اشكال الحماية والدعم للسلطة القضائية واعضائها للقيام بإعمالهم وواجباتهم.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير النقل حول تنفيذ برنامج عمل وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها للعام 2021.. ونوه بالجهود التي تبذلها الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها لتطوير أدائها واهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة في هذا القطاع الحيوي.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي، اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول مشاركته في اجتماعات الجمعية ال57 لمنظمة الصحة العالمية واجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية والدورة الـ 57 لمجلس وزراء الصحة العرب.

كما اطلع على تقرير وزير الصناعة والتجارة حول مشاركته في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية بمدينة جنيف السويسرية.