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إب..قيادي حوثي يقتحم مقر النيابة العامة ويُهرب أحد السجناء

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المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحم قيادي في مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، النيابة العامة بمحافظة إب (وسط البلاد)، وقاموا بتهريب سجين بقوة السلاح.
 
وقال حقوقيون، إن القيادي الحوثي أبو العباس القحيف المُعيّن مديرا لأمن مديرية القفر اقتحم برفقة مسلحيه مقر النيابة العامة بمدينة إب، وقاموا بتهريب السجين "محمد زيد الرعيني" بالقوة، بعد إشهار السلاح في وجوه الحراسات الامنية.
 
ورغم صدور أوامر قهرية بالقبض عليه  ظل "الرعيني" في حماية "القحيف" لفترة طويلة حتى تم القبض عليه مؤخراً، قبل أن يتم تهريبه مجدداً.
 
وخلال الأشهر والسنوات الماضية شهدت محافظة إب، تهريب عددا من السجناء الموالين لمليشيا الحوثي المسيطرة على المحافظة منذ ثماني سنوات.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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