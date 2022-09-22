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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشنت مؤسسة الريف للتنمية بمديرية وادي العين وحورة في محافظة حضرموت، برنامج العودة للمدارس بتنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية.

تدشين برنامج العودة للمدارس بمديرية وادي العين وحورة

ويستهدف المشروع توزيع ألف و700 حقيبة مدرسية مع مستلزماتها على مدارس حورة وعدد من مدارس المناطق المجاورة لها.

وفي سياق منفصل قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة أن يوم 21 سبتمبر 2014 الذي اجتاحت فيه مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، العاصمة صنعاء وسيطرت على مؤسسات الدولة، وأنطلقت مسيرتها الفوضوية قادمة من جروف صعدة، لترتكب ابشع المجازر والجرائم بحق اليمنيين وتنهب الأموال وتفجر المدارس والمساجد وتجعل حياة اليمنيين جحيم لا يطاق.

وأوضح أنه في هذا اليوم المشئوم تعرضت اليمن لأكبر انتكاسة في تاريخها منذ انطلاق شرارة ثورة 26 من سبتمبر وانتصارها على الحكم الكهنوتي البائد في العام 1962م، من خلال محاولة مليشيا الحوثي التسلط على رقاب اليمنيين من جديد.

وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي كشفت عن حقدها الأسود على ثورة 26 سبتمبر التي أخرجت البلد من الجهل والفقر والعزلة والمرض، إلى الانفتاح على العالم، وإلى نور العلم ووسائل المعرفة، وأعادت سنوات الظلام وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات والبطش بالإعلام والصحافة وتدمير العمل السياسي.

وأضاف "لقد مضت 8 سنوات حالكة السواد تجرع فيها شعبنا الويلات تحت سيطرة مخلفات الإمامة، وحلمها في فرض الوصاية من جديد على اليمنيين، ومحاولاتها رهن اليمن بيد إيران، وتحويل الأراضي اليمنية منطلق لتنفيذ السياسات التدميرية لنظام طهران وأطماعه التوسعية في المنطقة".

لافتا إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت عشرات آلاف الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة بحق اليمنيين، والحقت بأبناء الشعب دمار طال مختلف مناحي حياتهم، وإعادة اليمن قرونا إلى الوراء في مختلف المجالات، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا.

وتابع الارياني: "سلبت مليشيا الحوثي من اليمنيين حياتهم وأرواحهم وأمنهم وغذائهم ومستقبلهم ومزقت نسيجهم الاجتماعي المتماسك، عبر تغذيتها النزعات المناطقية والعنصرية والمذهبية والعرقية، وسعيها لتجريف الهوية الوطنية من خلال المدارس والمناهج وتطييف التعليم ودور العبادة بالقوة والعنف.

وأشار إلى ان الانقلاب الحوثي انتج الحرب والأزمات والمآسي والتشظي والانقسام، وزرع الفوضى في كل مناطق سيطرته، وخلف أسوأ انتهاكات لحقوق الانسان كمًا ونوعًا، واستهدف تدمير حياة الاطفال وجند عشرات الالاف منهم، وزرع ملايين الألغام، وحاول اذلال المجتمع اليمني.

مضيفا أن مليشيا الحوثي الإرهابية عملت منذ انقلابها على افقار اليمنيين عبر قطع الرواتب والجبايات والاتاوات والنهب والسطو المسلح، وانعدام فرص العمل والتعليم، وإيجاد اقتصاد مليشياوي موازٍ ومتحكم من خلال تدمير الاقتصاد الوطني واستهداف البيوت التجارية.

وأكد الارياني ان مليشيا الحوثي سعت منذ انقلابها المشئوم بكل اجرام لإحلال الثقافة الإيرانية الفارسية محل الهوية الوطنية والثقافة العربية الأصيلة، من خلال افراغ العملية التعليمية في المراحل الأساسية والجامعية من مضمونها، وتدمير دور العلم والثقافة وتنمية الجهل بكل الطرق والأساليب.

وثمن دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الذي لعبوا الدور الابرز في الحيلولة دون تحول اليمن إلى ولاية ايرانية، ولا زالت جهودهم ومواقفهم التاريخية المشرفة مستمرة وداعمة للشرعية والشعب اليمني في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية.

وبدأت بمدينة سيئون، دورة تدريبية في مجال الزراعة على الأسطح المنزلية، تنفذها مؤسسة الوسط للتنمية بتمويل مؤسسة صلة للتنمية.

واكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، أهمية الدورة لتوعية وتدريب المشاركات على كيفية استغلال المساحات في أسطح المنازل وزراعتها وتطويرها بحيث تعود بالنفع على المجتمع وتحسن من معيشتهم.. مشيدًا بالجهود المبذولة لمؤسستي صلة والوسط للتنمية في دعم وتنفيذ العديد من البرامج النوعية الهادفة.

إلى ذلك اطلع الوكيل السعيدي، على الترتيبات الخاصة بتقديم سلة نقدية بدلا عن السلة العينية التي يتسلمها المستفيدين شهريًا من برنامج الغذاء العالمي عبر مؤسسة إئتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وأوضح رئيس الفريق عبد الرحمن باسلامه، أن برنامج الغذاء العالمي سيستبدل السلة العينية من المواد الإغاثية للمستهدفين في المجتمع المضيف أو النازحين بسلة نقدية بدءا من شهر أكتوبر المقبل 2022م، عبر ثمانية عشر نقطة تسليم ثابتة، وأخرى متنقلة للحالات التي يصعب عليها الوصول إلى النقاط الثابتة، وذلك بهدف تجنب الازدحام وتمكين جميع المستفيدين من إستلام مخصصاتهم النقدية بسهولة ويسر بواسطة البطاقة الالكترونية.