شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العليمي ينسحب من جلسة في الأمم المتحدة خلال كلمة الرئيس الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انسحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، من جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، خلال كلمة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقالت وكالة "سبأ" إن العليمي عاد على رأس الوفد اليمني إلى الجلسة في وقت لاحق، عقب انتهاء رئيسي من كلمته.

وبحسب الوكالة الرسمية، جاءت المقاطعة المؤقتة من جانب رئيس مجلس القيادة الرئاسي لجلسة المناقشة العامة؛ احتجاجا على التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، واستمرار دعم ميليشياتها الإرهابية بالمال والسلاح لإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الكارثة الإنسانية في البلاد".