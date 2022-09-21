الثالثة خلال أيام.. انتحار امرأة في حزم العدين غرب "إب" 

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت امرأة على الانتحار بمحافظة إب "وسط البلاد" في ظل زيادة ضحايا الانتحار في المحافظة بشكل لافت.

وقال سكان محليون إن امرأة تدعى "م ع أ" أقدمت على الانتحار في عزلة جبل حريم بمديرية حزم العدين غربي محافظة إب.

وأضاف الأهالي أن المرأة أقدمت على الانتحار، بعد أيام من ولادتها، دون الكشف عن أي تفاصيل اضافية.

وتأتي هذه الحادثة، بعد أيام قليلة من إقدام امرأة على الانتحار في منطقة "السارة" بمديرية العدين غربي محافظة إب، وانتحار فتاة عشرينية في مديرية ذي السفال جنوب المحافظة.

وزادت الحالات النفسية والمرضية بشكل غير مسبوق نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وقادت تلك الحالات إلى تسجيل عشرات الحالات من عمليات الانتحار بمختلف مديريات المحافظة.