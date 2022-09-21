شكرا لبحثكم عن خبر لماذا انسحب الرئيس اليمني من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غادر رئيس مجلس القيادة الرئيس الدكتور رشاد العليمي والوفد المرافق له ، اليوم ، قاعة انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وغادر الرئيس العليمي والوفد عقب صعود الرئيس الايراني المنصة لإلقاء كلمته نتيجة دور بلاده التخريبي في اليمن والمنطقة برمتها من خلال دعمها ليمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة منها .

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