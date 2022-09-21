شكرا لبحثكم عن خبر محافظ حضرموت يقيل كل مستشاريه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، القرار رقم (76) لسنة 2022م جاء فيه: "انطلاقاً من جهود السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لتفعيل العمل داخل مكاتب الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وبغرض التفرّغ لتحقيق برامج السلطة المحلية وفقاً للقانون ومن خلال الجهات المختصة، والعمل بمسؤولية على مبدأ التشاور والاستماع المباشر لجميع الآراء والمقترحات التي تصل السلطة المحلية من خلال اللقاءات الدورية مع جميع القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية وعموم المواطنين، لخدمة الصالح العام، قرّر : مادة (1) : إعفاء كافة مستشاري المحافظ من مهامهم. مادة (2) : يلغى أي تكليف سابق، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدور

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ حضرموت يقيل كل مستشاريه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.