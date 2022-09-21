شكرا لبحثكم عن خبر وفد رفيع المستوى من بريطانيا ومنظمة اليونيسف يزور مستشفى الصداقة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

زار وفدٌ رفيع المستوى من بريطانيا ومنظمة اليونيسف مستشفى الصداقة التعليمي العام-عدن للإطلاع على سير العمل والمشاريع الطبية والفنيه الممولة من المانحين البريطانيين وتنفيذ وإشراف منظمة اليونيسف ، حيث كان في استقبالهم القائم بأعمال المدير العام الدكتور ياسر الوالي والاستاذ ناظم جمن منسق منظمة اليونيسف في الصداقة والاخ ناصر بجنف مدير العلاقات العامة .

واطلع الوفد على سير العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في الأقسام المدعومة وتقييم مدى الاستفادة من الدعم المقدم في مجال الخدمات الصحية لإنقاذ حياة الام والمواليد والتي يمولها المانحين ومنظمة اليونيسف ضمن المشاريع الطبية المنفذة بمستشفى الصداقة .

وخلال الزيارة استمع الوفد من الدكتور ياسر إلى شرح مفصل عن المشاريع والتجهيزات والخدمات المقدمة للمرضى والدور والمساهمات الكبيرة في مساعدة المرضى لتلقي العلاج باقسام المستشفى المتعددة .

حيث قام الوفد بجولة ميدانية لكلا من قسم حديثي الولاده والخدج وقسم سؤ التغذية

وأقسام الطوارئ التوليدية والعمليات الجراحية وإنعاش النساء وكذا المخازن الدوائية.

وقد أبدى الوفد إعجابه بالجهود المقدمة من قبل مستشفى الصداقة وإدارتها وكوادرها الطبية في العمل التي تقدم خدمات مميزة في مساعدة وعلاج المرضى من الفئة الفقيرة وذوي الدخل المحدود من محافظة عدن وجميع المحافظات المجاورة .

رافق الوفد بالجولة الميدانية ممثلي منظمة اليونيسف كلا من

الدكتور كبير والدكتورة لينا الباز والدكتور وائل الحاج وعدد من مدراء الإدارات الطبية والتمريضية بمستشفى الصداقة.

صادر عن: المركز الاعلامي لمستشفى الصداقة التعليمي العام