شكرا لبحثكم عن خبر الماس يطلع على احتياجات مديرية دار سعد من المشاريع التأهيلية لطرقاتها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن بمكتبه اليوم مدير مديرية دار سعد عبود ناجي الحالمي لمناقشة احتياجات المديرية من مشاريع صيانة الطرق وتأهيلها .. و خلال اللقاء استمع الماس من الحالمي الى الاحتياجات الضرورية الخاصة بصيانة طرقات المديرية و كدا التدخلات المطلوبة لتأهيل الخطوط الداخلية المتضررة .. و اكد الماس من جانبه أن صندوق صيانة الطرق والجسور يولي اهتماما كبير بمشاريع الطرقات في عدن تحت إشراف ومتابعة من قيادة المجلس الرئاسي والحكومة ممثلىة بوزير الاشغال العامة والطرق .. و بدوره أشاد الحالمي بالجهود التي يقوم بها صندوق صيانة الطرق والجسور من خلال دعم مشاريع الطرقات بالمديرية منها صيانة وإعادة تأهيل جولة الشهيد نبيل القعيطي الكراع سابقاً. و اشار الحالمي أن المديرية لاتزال في حاجة لدعم المستمر في كثير من المشاريع الخاصة بالبنى التحتية لشبكة الطرق .. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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