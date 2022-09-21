اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول للإعلاميين والصحفيين الجنوبيين تعلن اسماء اللجنة الاستشارية

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يزيد بن سلمان - شبوة - في اطار اجتماعات رئاسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الصحفيين الجنوبيين، عقدت اللجنة التحضيرية برئاسة الاستاذ عيدروس باحشوان نائب رئيس اللجنة صباح اليوم الاربعاء الموافق 21/9/2022 في العاصمة عدن اجتماع لها وتم اقرار اسماء اللجنة الاستشارية لمؤتمر الصحفيين الجنوبيين على النحو التالي _رضية شمشير _نادرة عبدالقدوس _ صالح باراس الدويل _ صلاح السقلدي _ نجيب صديق _ سعيد علي نور _ ناصر بحاح _خالد القحوم _ محمد احمد غانم _ عارف صالح شايف _حيدرة القاضي _ احمد يسلم صالح كما اقرت اللجنه في اطار اجتماعها تاجيل نزول اللجان للقاء التشاوري للمحافظات حتى يتم استكمال المعايير الخاصة للمشاركين بالمؤتمر التاسيسي، واختتم الاجتماع بتوجيه لجنة اعداد الوثائق لسرعة عقد اجتماعها واقرار الوثائق الخاصة بالمؤتمر.

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