وزعت عليهم بدلات عسكرية.. مليشيا الحوثي تُجبر طلاب ثانويات صنعاء على المشاركة في العرض العسكري

أجبرت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مدارس الثانوية العامة في العاصمة صنعاء، على الدفع بالطلاب في المشاركة في العرض العسكري المزمع إقامته اليوم بالتزامن مع الذكرى الثامنة لانقلابهم على السلطة.



وقالت مصادر تربوية لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي أجبرت مدارس الثانوية العامة في العاصمة صنعاء على المشاركة في العرض العسكري الذي من المتوقع إقامته اليوم الأربعاء في ميدان السبعين.



وأوضحت أن المليشيا حددت على كل مدرسة عدد من الطلاب ـ تتراوح بين 200 ـ 400 طالب ـ ووزعت عليهم ملابس عسكرية لارتدائها في العرض.



ولفتت إلى أن إدارات بعض المدارس أجبرت الطلاب على الحضور وهددت المخالفين بالفصل.



وأشارت المصادر إلى أن عدد كبير من الطلاب رفضوا المشاركة وقاموا بسحب ملفاتهم من تلك المدارس.



وتخطط مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لإقامة عرض عسكري في ميدان السبعين في الذكرى الثامنة لانقلابهم على السلطة وسيطرتهم على العاصمة صنعاء بقوة السلاح.



وفي وقت سابق قالت مصادر عسكرية، إن مليشيا الحوثي تنوي إشراك كل مسلحيها في العرض العسكري، فضلاً عن المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة الذين أعطتهم وعود باستئناف صرف مرتباتهم.



حملة جبايات



في السياق أجبرت ميليشيا الحوثي، ملاك المحلات التجارية والباعة المتجولين في العاصمة اليمنية صنعاء على دفع جبايات واتاوات مالية باهظة لتمويل احتفالاتهم بذكرى الانقلاب.



وقالت مصادر محلية وسكان لـ يمن شباب نت": "إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران شنت خلال اليومين الماضيين حملة جبايات واتاوات واسعة، شملت مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء، طالت ملاك المحال التجارية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الباعة المتجولين".



وأوضحت المصادر بأن "ميليشيا الحوثي خصصت مشرفين في كل منطقة لتحصيل الأموال من أصحاب المحلات التجارية في الأسواق التجارية وفي الحارات بشكل إجباري متهمين المخالفين بأنهم من موالين مايسمونه بـ"العدوان" .

