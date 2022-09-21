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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير الدولة، محافظ عدن أحمد لملس، امس، مع المدير العام التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبد الله داغم محمد، كيفية التعاون المشترك في تنفيذ البرنامج الوطني للشباب 2022-2023 الذي سينطلق في أكتوبر القادم.

لقاء بعدن يناقش كيفية تنفيذ البرنامج الوطني للشباب مع صندوق تنمية المهارات

وتطرق اللقاء الذي ضم اللجنة التحضيرية للبرنامج الوطني للشباب، ووكيل المحافظة عبد الرؤوف السقاف، إلى الاجراءات المتخذة في عملية تحصيل ايرادات الصندوق من المؤسسات والجهات الايرادية والشركات الخاصة العاملة في عدن حسب ما نص عليه القانون حول استقطاع ما نسبته 1٪ لصالح الصندوق.

وقد أشاد لملس، بالجهود المبذولة التي قدمها صندوق تنمية المهارات خلال السنوات الماضية في تنمية قدرات الشباب في مختلف التخصصات والمجالات التي تلبي احتياجات السوق بالكوادر المؤهلة، وتنفيذ برامج تدريبية وفقا للمعايير الحديثة.

وفي سياق منفصل ناقش اللواء سلطان العرادة عضو مجلس القيادة الرئاسي في لقائين منفصلين بقيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظتي مأرب والجوف المستجدات على الساحة الوطنية وأوجه تعزيز التنسيق بين مختلف القوى والمكونات الوطنية.

وحيا اللواء العرادة الموقف التاريخي والدور الوطني للأحزاب والقبائل منذ اللحظة الأولى لانقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية واحتلالها مؤسسات الدولة وشنها الحرب على الشعب اليمني في المحافظات منذ 2014م، والإعلان الواضح لرفض الانقلاب والمشروع الحوثي والاجندة الايرانية التي يحملها، ووقوفهم صفًا واحدًا في الدفاع عن الجمهورية والهوية الوطنية وتقديم التضحيات الكبيرة في سبيل الوطن.

واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي قيادات الأحزاب في مأرب والجوف، على مجمل الأوضاع وجهود رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيله على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والانسانية، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب والتعاطي الايجابي مع الجهود الأممية لاحلال السلام في اليمن وفق المرجعيات المعترف بها إقليميًا ودوليًا.

وأشار العرادة إلى أن ميليشيا الحوثي تواصل تحديها للمجتمع الدولي والارادة الشعبية اليمنية في استعادة مؤسسات الدولة اليمنية الديمقراطية العادلة وبسط النظام والقانون، من خلال عدم التزامها بتنفيذ بنود الهدنة الانسانية الأممية المعلنة، واستمرارها في التحشيد العسكري وتعزيز الجبهات والتسليح والخروقات المستمرة في مختلف الجبهات.

وثمن اللواء العرادة الشراكة الايجابية لكافة القوى والأحزاب السياسية والقبائل في تجاوز التحديات وتحقيق النجاحات والمساهمة في صناعة نموذج رائع للتعايش والتماسك المجتمعي..لافتًا إلى دور الأحزاب السياسية في محاربة الظواهر السلبية والمخططات الحوثية ورفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه مختلف القضايا المحلية.

وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على تعزيز التلاحم والتكاتف بين مختلف القوى والمكونات الرسمية والسياسية والشعبية والابتعاد عن المهاترات والمماحكات السياسية والعمل يدًا بيد بمختلف الوسائل من أجل تحرير اليمن من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، منوهًا إلى أن اليمن تستعد لاستقبال العيد الوطني الـ 60 لثورة 26 سبتمبر الخالدة التي صنعت فجرًا جديدًا من العدل والحرية والتنمية.. وهو ما يتطلب من الجميع ضرورة الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة رسميًا وشعبيًا بالشكل الذي يليق بعظمتها وغرس قيمها ومبادئها في عقول ونفوس أجيالنا، وإعدادهم الإعداد اللازم لمواصلة مشوار الرعيل الأول من الأحرار في الدفاع عن مكتسباتها واستكمال تحقيق أهدافها السامية والانسانية.

من جهتهم أكدت قيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في مأرب والجوف استمرار موقفهم الوطني الثابت المتمسك بثورة 26 سبتمبر ومكتسباتها ووقوفهم صفًا واحدًا خلف الشرعية، واستمرار التلاحم والتعاون والاصطفاف الوطني وتقديم التضحيات لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، والقضاء على المشروع الظلامي الإمامي بنسخته الحوثية وأجندته الايرانية في اليمن التي تستهدف اليمن والمنطقة بشكل عام.