تعز.. مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء مشادات كلامية والشرطة تضبط المتهمين

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل ثلاثة أشخاص، وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء اشتباكات بين مسلحين إثر مشادة كلامية في مدينة تعز.

وقالت بيان صادر عن شرطة المحافظة، "إن مشادة كلامية تطورت إلى إطلاق النار في حي الثورة شرقي المدينة، الامر الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين".

وأشار البيان إلى أن الحملة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين الأساسيين في الحادثة ونفذت انتشار أمنيا واسعا في المنطقة، وتم نقل القتلى والجرحى إلى المستشفى.

وأكد البيان بأنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة بالتنسيق مع النيابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف أسباب وملابسات الواقعة.

وأشارت شرطة تعز أنها تعمل وبشكل متواصل لضبط كافة المتهمين والمتورطين بالواقعة وإحالتهم إلى جهة الاختصاص, مؤكدة في ذات السياق أن الحادثة جنائية بحتة.

ودعا البيان كل وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي عدم التسرع في نشر أي معلومات مغلوطة وعدم الترويج لأي معلومات مظللة تساعد في تأجيج الوضع وإثارة البلبلة التي لا تخدم الأمن ولا تحافظ على المصلحة العامة.