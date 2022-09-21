رابطة حقوقية: مليشيا الحوثي اختطفت 1700 امرأة خلال سبع سنوات

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت رابطة حقوقية يمنية، قيام مليشيا الحوثي الإرهابية، باختطاف 1700 امرأة يمنية خلال سبع سنوات.



وقالت الرابطة الانسانية للحقوق، إن المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً اختطفت 1700امرأة يمنية أغلبهن في العاصمة صنعاء وذلك خلال الفترة من أغسطس 2015م وحتى أغسطس 2022م.



واستعرضت الرابطة في كلمتها أمام مجلس حقوق الانسان على هامش انعقاد الدورة الـ 51 بمدينة جنيف السويسرية، ماتتعرض له النساء المعتقلات من أنواع التعذيب في سجون المليشيات الحوثية.



وتطرقت إلى اعتقال الفنانة اليمنية انتصار الحمادي بتاريخ 20 فبراير 2021 في نقطة أمنية من قبل مليشيا الحوثي في صنعاء بظروف تعسفية وتعرضها للتعذيب في محاولة لانتزاع اعتراف قسري تحت التعذيب.



وأوضحت أن الحمادي خضعت لمحاكمة غير قانونية حكمت عليها مليشيات الحوثي ظلما بالسجن خمس سنوات، داعية مجلس حقوق الانسان، الضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق سراح الفنانة انتصار الحمادي وكافة النساء المعتقلات والمخفيات قسراً و وقف كافة الانتهاكات والجرائم التي تمارس بحق النساء في اليمن.



وأشادت الرابطة الانسانية للحقوق، بالإحاطة الشفوية للمفوضة السامية حول حالة حقوق الإنسان في اليمن ..داعية الى الاهتمام بأوضاع النساء المعتقلات في سجون المليشيات الحوثية.

