شكرا لبحثكم عن خبر وزير الدولة الدولة المحافظ لملس يطلع على آلية تنفيذ البرنامج الوطني للشباب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلع صباح اليوم معالي وزير الدولة، محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، من وكيل قطاع الشباب بالمحافظة عبدالرؤوف زين السقاف رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج على التصور العام للبرنامج الوطني للشباب المقرر إطلاقه في شهر أكتوبر القادم، برعاية السلطة المحلية.

وفي الاجتماع الذي حضره المدير العام التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبد الله داغم، واللجنة التحضيرية للبرنامج، أستعرض السقاف المسارات المدرجة ضمن البرنامج بعامه الأول والذي سيكون تحت شعار [ تدريب - تأهيل - تمكين -قياده- تنمية ] بالإضافة إلى مسودة التعاون المشترك بين السلطة المحلية والصندوق التي أقرت في بداية شهر اغسطس وهي تهدف إلى تدريب ألف شاب وشابة خلال عام.

من جانبه أوضح داغم خلال اللقاء، نشاط الصندوق منذ انشائه بالعاصمة عدن، وما تحقق من انجازات وبرامج نوعية هدفت إلى تنمية قدرات الشباب في مختلف المجالات المهنية والتقنية والفنية بعدن وعدد من المحافظات، مبدئياً إستعداد صندوق تنمية المهارات لتبني مسار التدريب والتأهيل في البرنامج الوطني للشباب.

وأشاد المحافظ لملس، بالتصور النهائي للبرنامج الوطني للشباب مؤكداً أن السلطة المحلية في عدن ستعمل على تذليل الصعاب وتسخير الإمكانيات المتاحة لتنفيذ البرنامج لما له من أهمية تكمن بتأهيل الشباب وتمكينهم ليكونوا شركاء أساسيين في البناء والتنمية، مشدداً بالوقت ذاته بضرورة التركيز على جودة الدورات التي يتطلبها سوق العمل.