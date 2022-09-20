لحج.. مسلحون قبليون يختطفون رئيس محكمة المضاربة واثنين آخرين

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطف مسلحون قبليون، الثلاثاء، رئيس محكمة المضاربة ورأس العارة الابتدائية في محافظة لحج الخاضعة لمليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا جنوبي اليمن.



وقال مصدر قبلي لـ"يمن شباب نت" إن "مسلحين قبليين اختطفوا ظهر اليوم، القاضي عبدالحكيم النجاشي ونجله قاسم وكاتب المحكمة محمد يوسف سالم أثناء عودتهم إلى منزل القاضي في مديرية رأس العارة، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة".



وأضاف، أن المسلحين ينتمون إلى قبيلة الكعللة إحدى قبائل الصبيحة، وجاءت عملية الخطف للضغط على القاضي النجاشي، للإفراج عن قريب للمسلحين، مسجون بقضية جنائية محجوزة للحكم بنظره".



وبحسب المصدر فإن القاضي لازال مختطفا حتى اللحظة، في حين حملت أسرة النجاشي في بلاغ لها، الجهات المعنية المسؤولية عن سلامة المختطفين، مطالبة بإطلاق سراحهم ومحاسبة المسلحين.

