شكرا لبحثكم عن خبر هويتي ترصد انتهاكات في منطقة القريات الاثرية بابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قام فريق مبادرة هويتي بزيارة لمنطقة القريات الاثرية في مدينة زنجبار بمحافظة ابين وذلك للاطلاع على حجم الانتهاكات التي تتعرض لها المنطقة.

وتراس الفريق الاستاذ عبدالرقيب الشنبكي مندوب المبادرة في محافظة ابين ورافقه عدد من المهتمين بالاثار والمعالم التاريخية في المدينة.

وقد رصد الفريق عدد من الانتهاكات التي تتعرض لها المنطقة الاثرية وابرزها بناء مركز ديني على اطرافها وبالاخص فوق قناة ري اراضي زراعية والعمل على تحويل قناة ري الاراضي الى داخل المنطقة الاثرية، الامر الذي يشكل تهديدا كبير على المنطقة حيث يمكن للسيول ان تجرفها وتلحق الضرر بها.

ودعا الفريق السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ ومدير الامن ومدير الاثار الى حماية المنطقة التي بدات فيها عمليات البسط والتخريب وصارت مهددة بالاندثار ، كما ناشد الفريق اهالي المدينة ومنظمات المجتمع المدني الى تحمل مسؤولياتها والحفاظ على ارث المدينة التاريخي.