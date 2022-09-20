شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. تشهد تسليم الشارع الخلفي للسجن للجهة المنفذة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سلمت وحدة تنفيذ المشروع الطارئ الثاني للخدمات الحضرية بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن اليوم الجهة المنفذة مشروع صيانة وإعادة تأهيل الشارع الخلفي للسجن سوق المنصورة المركزي - عدن بمديرية المنصورة الممول من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS. وجرى تسليم المشروع لمؤسسة المجد للمقاولات كجهة منفذة بحضور خالد الجعيملاني وكيل محافظة عدن لشؤون النقل واحمد الداؤودي مدير عام مديرية المنصورة و المهندس محبوب حميد مدير وحدة تنفيذ المشروع الطارئ الثاني للخدمات الحضرية بالصندوق والمهندس رمسيس يونس ممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS ( مسؤول مشاريع محافظات عدن، لحج، ابين، الضالع ٬ تعز ) ومدير مكتب الاشغال العامة والطرق بالمديرية رافت كوكني. ويأتي أعمال التسليم للمشروع بمتابعة معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة. ويبلغ طول المشروع 1.200 كيلو الممتد من التقاطع مع شارع التسعين إلى تقاطع شارع الكثيري. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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