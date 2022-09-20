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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر بن مطهر الإرياني مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية كرم جبر مجالات وسبل التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين واليات تعزيزها.

الارياني يبحث مجالات التعاون الثنائي مع رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام المصري

وخلال اللقاء استعرض الوزير الارياني مع نظيره المصري مستجدات الاوضاع السياسية في بلادنا وما تعرضت له مؤسسات الإعلام الرسمي والأهلي من تدمير ممنهج على يد الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران، والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل استعادة وتعزيز دور الإعلام في مواجهة آثار الحرب السياسية والاجتماعية وتدعيم مشاريع اللحمة الوطنية.

وتطرق الإرياني إلى جهود الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء مجلس القيادة في احلال السلام والتعاطي الايجابي المستمر مع كافة الجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل والعادل، مشيرًا إلى استمرار تعنت الميليشيات الانقلابية الحوثية ورفضها لكافة تلك المبادرات والجهود خدمة للمشروع الايراني العابث في المنطقة.

وثمن الوزير الارياني جهود الاشقاء في جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الداعمة للشرعية الدستورية على طريق استعادة الدولة وتطبيع الحياة العامة في المناطق المحررة وتخفيف تداعيات الأزمة الانسانية التي خلفتها الحرب.

وأشاد الوزير بموقف الاعلام المصري الداعم للقضية اليمنية ودوره في التوعية بمخاطر التمدد الايراني في المنطقة ودعم المليشيات وتشجيع الانقلاب ورفع السلاح في وجه الدول، وكذا التعاون المثمر بين المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في مصر ووزارة الاعلام والثقافة والسياحة في بلادنا.

وأكد الوزير على اهمية التنسيق الاعلامي في مواجهة التحديات التي تواجه أمتنا والمخاطر والمؤامرات التي تتعرض وتستهدف بلداننا وهويتنا وثقافتنا وفي مقدمة ذلك الخطر الايراني الذي يستهدف وحدة مجتمعاتنا ويسعى بكل وقاحة لاشعال نيران الفتنة الطائفية التي لن تبقي ولن تذر.

حضر اللقاء الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة ليزا الحسني والمستشار الاعلامي لسفارة بلادنا لدى القاهرة بليغ المخلافي.



ناقش مجلس وزارة الصحة العامة والسكان اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة الوزير الدكتور قاسم بحيبح، احتياجات القطاعات الصحية المختلفة وضرورة سد الفجوة بين الخطط الموضوعة في الوزارة وخطط المنظمات وتحديد الأولويات والوضوح في خطة الاستجابة الإنسانية وتحديد المؤشرات الصحية الدقيقة ومراجعتها وتجهيز خطة الاستجابة الإنسانية والعمل على تسويقها وفقًا والأولويات.

وتناول الاجتماع الوضع الوبائي في البلاد والاستعداد لحملة كوفيد 19 وجملة التدابير المتخذة لانجاحها.

كما وقف الاجتماع أمام اللائحة المالية للوزارة واستكمال قائمة خارطة المشاريع الصحية والوضع الدوائي والاحتياجات العاجلة.. بالاضافة إلى استكمال ملفات الموظفين والمتعاونيين مع الوزارة وهياكل مكاتب الصحة بالمحافظات.

وناقش الاجتماع تقارير الإنجاز للقطاعات وتقارير الزيارات الميدانية وورش التدريب ونظام الجودة في المختبرات العامة والخاصة والتقارير الطبية للعلاج في الخارج ومصانع الأوكسجين.

أقرت لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت والصحراء برئاسة وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي اليوم إعتماد تنفيذ أعمال إضافية تقدمت بها عدد من الجهات المستفيدة من المشاريع المنفذة من حصة مبيعات النفط بوادي حضرموت.

وأحالت اللجنة عدد آخر من المشاريع المقدمة إلى اللجنة الفنية لإستكمال الإجراءات، وأكدت على ضرورة مراقبة ومراجعة الدراسات الفنية للمشاريع المقدمة بشكل دقيق من قبل اللجنة الفنية، لتلافي أية نواقص تبرز أثناء تنفيذ المشاريع، بهدف استكمال المشاريع الجاري تنفيذها حاليا بصورتها النهائية، قبل أقرار أية مشاريع جديدة.

وأكد الوكيل السعيدي على توجه اللجنة الفرعية للمناقصات لتسخير المخصصات المعتمدة من مبيعات النفط خلال الفترة القادمة لمشاريع الكهرباء بدرجة

رئيسية، يليها المشاريع ذات الأولوية والملحة، وتأجيل البت في الطلبات المتعلقة بالأعمال الإضافية وأعمال التحسين لبعض المشاريع، نظرا

لمحدودية الإعتمادات المالية المخصصة لمديريات الوادي خلال الفترة الراهنة.