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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اليوم، على تدخلات وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية في القطاع الزراعي، ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن الذي ينفذه البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

التميمي يطلع على التدخلات الزراعية لوكالة تنمية المنشآت الصغيرة

وقدم مدير فرع الوكالة بحضرموت المهندسة أوسينا عمر،ـ شرحا عن مكونات المشروع وأهدافه في تحسين الإنتاج والمرونة في سلاسل القيم وخلق فرص عمل جديدة وتحسين سبل العيش والأمن الغذائي والتغذية الأسرية لـ (500) مزارع من مديريات تريم، والقطن، وغيل باوزير.

وأشاد التميمي بتدخلات الوكالة النوعية في القطاع الزراعي، مؤكدا استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع ومساندة كل الأنشطة التي تستهدف القطاع الزراعي باعتباره من القطاعات الحيوية المهمة.

وناقش مجلس وزارة الصحة العامة والسكان اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة الوزير الدكتور قاسم بحيبح، احتياجات القطاعات الصحية المختلفة وضرورة سد الفجوة بين الخطط الموضوعة في الوزارة وخطط المنظمات وتحديد الأولويات والوضوح في خطة الاستجابة الإنسانية وتحديد المؤشرات الصحية الدقيقة ومراجعتها وتجهيز خطة الاستجابة الإنسانية والعمل على تسويقها وفقًا والأولويات.

وتناول الاجتماع الوضع الوبائي في البلاد والاستعداد لحملة كوفيد 19 وجملة التدابير المتخذة لانجاحها.

كما وقف الاجتماع أمام اللائحة المالية للوزارة واستكمال قائمة خارطة المشاريع الصحية والوضع الدوائي والاحتياجات العاجلة.. بالاضافة إلى استكمال ملفات الموظفين والمتعاونيين مع الوزارة وهياكل مكاتب الصحة بالمحافظات.

وناقش الاجتماع تقارير الإنجاز للقطاعات وتقارير الزيارات الميدانية وورش التدريب ونظام الجودة في المختبرات العامة والخاصة والتقارير الطبية للعلاج في الخارج ومصانع الأوكسجين.

وشارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم، في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية المنعقد في نيويورك برئاسة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا نجلاء المنقوش، وبحضور رئيس مجلس الرئاسة الليبي محمد المنفي.

واستعرض وزراء الخارجية خلال الاجتماع التشاوري القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 158 لمجلس الجامعة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتبادلوا وجهات النظر بشأنها لبلورة موقف توافقي نحوها.

كما ناقش الوزراء التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وفي الاجتماع القى رئيس مجلس الرئاسة الليبي محمد المنفي كلمة رحب بها بالمشاركين واستعرض خلالها التطورات السياسية والميدانية التي تشهدها ليبيا وسبل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

كشفت الرابطة الانسانية للحقوق، ان المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيًا اختطفت 1700 امرأة يمنية اغلبهن في العاصمة صنعاء وذلك خلال الفترة من اغسطس 2015م وحتى اغسطس 2022م.

واستعرضت الرابطة في كلمتها امام مجلس حقوق الانسان على هامش انعقاد الدورة الـ ٥١ بمدينة جنيف السويسرية، ماتتعرض له النساء المعتقلات من أنواع التعذيب في سجون المليشيات الحوثية.

وتطرقت إلى اعتقال الفنانة اليمنية انتصار الحمادي بتاريخ 20 فبراير 2021 في نقطة امنية من قبل مليشيا الحوثي في صنعاء بظروف تعسفية وتعرضها للتعذيب في محاولة لانتزاع اعتراف قسري تحت التعذيب، وفي محاكمة غير قانونية حكمت عليها مليشيات الحوثي ظلما بالسجن خمس سنوات..داعية مجلس حقوق الانسان، الضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق سراح الفنانة انتصار الحمادي وكافة النساء المعتقلات والمخفيات قسرًا ووقف كافة الانتهاكات والجرائم التي تمارس بحق النساء في اليمن.

واشادت الرابطة الانسانية للحقوق، بالاحاطة الشفوية للمفوضة السامية حول حالة حقوق الإنسان في اليمن..داعية إلى الاهتمام بأوضاع النساء المعتقلات في سجون المليشيات الحوثية.

كما دعت الرابطة، مجلس حقوق الانسان والمنظمات الدولية، الضغط على مليشيا الحوثي لوقف الانتهاكات التي تمارسها ضد المدنيين في محافظة تعز وفك الحصار المفروض على المدينة منذ العام ٢٠١٥م والالتزام بالهدنة الاممية..مشيرة إلى ان مدينة تعز تحتل المركز الأول من حيث الخروقات الحوثية للهدنة، والتي وصلت لما يقارب 3000 خرقًا طالت الأحياء السكنية ومناطق ذات كثافة سكانية عالية، مما أدى إلى سقوط العديد من المدنيين بين قتيل وجريح.

واشارت الرابطة، إلى ان المليشيات الحوثية تستهدف منازل المدنيين بقذائف الدبابات والمدفعية والطيران المسير ما أدى لسقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال وتدمير عدد من المنازل.