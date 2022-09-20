إب.. مليشيا الحوثي ترفض تسليم 4 من أفرادها المتهمين بقتل شاب داخل سجن بمديرية السياني

ترفض مليشيا الحوثي الإنقلابية، تسليم 4 من مسلحيها المتهمين بتعذيب وقتل شاب من أبناء محافظة إب (وسط اليمن)، رغم صدور أوامر قضائية بالقبض عليهم.



وقالت مصادر مطلعة لـ "يمن شباب نت"، إن القيادي الحوثي "هادي الكحلاني" الُمعيّن مديراً لأمن إب، يرفض تسليم أربعة من أفراد قسم شرطة النجد الأحمر بمديرية السياني (جنوب إب)، متهمين بتعذيب وقتل الشاب (محمد على ناجي مرشد المحطبي) رغم توجيهات النيابة الجزائية بالقبض عليهم.



وأصدرت النيابة الجزائية في الـ 20 من أغسطس الماضي توجيهاتها ـ أطلع يمن شباب نت عليها ـ إلى "الكحلاني" تطالبه بإحضار المطلوبين لسماع أقوالهم في القضية، غير أن الأخير يرفض ذلك، وفق المصادر.



وتُشير المصادر إلى أن المتهمين وهم (نضال الشعوري، محمد السماوي، زكريا الغزالي، عبدالوهاب الشامي) يواصلون العمل في القسم، بحماية وتواطؤ الكحلاني وقيادات المليشيا.





وكان الشاب "محمد على ناجي مرشد المحطبي" وهو من أبناء قرية "محطب" عزلة "صهبان" بمديرية السياني، قد قتل مطلع ديسمبر من العام الماضي، داخل زنزانة قسم شرطة "النجد الأحمر" جنوب المحافظة بعد ساعات من إيداعه السجن.



وخرجت وقتها المليشيا برواية تدّعي أن الشاب انتحر بربط عنقه بقطعة قماش داخل السجن، وسط اتهامات لعناصر المليشيا بالقسم بالوقوف وراء مقتله، وشكاوى عن وجود عمليات تعذيب داخل القسم وممارسة انتهاكات عدة بحق المواطنين.



وشهدت محافظة إب، خلال السنوات الماضية، تسجيل عدد من الوفيات جراء عمليات التعذيب بسجون مليشيا الحوثي، خصوصا سجن المخابرات "الأمن السياسي" ووثقت منظمات حقوقية لحالات عدة توفيت جراء التعذيب بسجون المليشيا.



