الجيش: مقتل جندي بقصف طيران مُسيّر للحوثيين وإحباط محاولة تسلل غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الوطني، الثلاثاء، مقتل أحد جنوده بقصف شنه طيران مُسيّر تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، وإحباط محاولة تسلل على مواقعه غربي محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، ضمن الخروقات الحوثية المستمرة للهُدنة الأممية.



وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في جبهة الأحطوب بأطراف مديرية جبل حبشي غربي المدينة، ضمن 8 خروقات ارتكبتها المليشيات خلال الساعات الماضية.



وأضاف أن جندياً قتل بقصف طيران مُسيّر تابع للمليشيا الحوثية الإرهابية على مواقع الجيش في الجبهة الغربية للمدينة.



وتنوعت بقية الخروقات بين قصف واستهداف مواقع الجيش وتحليق طيران مسير وطيران هيلوكبتر في الجبهات المحيطة بالمدينة.

