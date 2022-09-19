واشنطن: بلينكن والعليمي أكدا دعمهما لخطوات إضافية بموجب الهدنة الأممية في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت الخارجية الأمريكية، الإثنين، إن الوزير انتوني بلينكن بحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الحاجة الملحة لتمديد وتوسيع الهدنة الأممية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان، أن بلينكين التقى اليوم الرئيس رشاد العليمي في نيويورك وأكد على دعم الولايات المتحدة القوي للمجلس الرئاسي بقيادة الرئيس العليمي.



وقال البيان، "ناقش الوزير بلينكين والرئيس العليمي الحاجة الملحة لتمديد وتوسيع الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة بحلول 2 أكتوبر / تشرين الأول".



وأشاد بلينكن بحكومة الجمهورية اليمنية على قيادتها للهدنة حتى الآن، والتي جلبت الهدوء والأمل الذي تشتد الحاجة إليه مع تحسينها حياة ملايين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد.



وأكد الجانبان دعمهما لخطوات إضافية بموجب الهدنة، بما في ذلك فتح طرق في تعز ومناطق أخرى، وتوسيع الرحلات التجارية من مطار صنعاء، وضمان دفع رواتب عشرات الآلاف من المعلمين والأطباء وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية الذين عملوا لسنوات بدون أجر.



كما أعربوا عن أملهم في أن يدعم الحوثيون أيضًا مثل هذه الخطوات المهمة لإغاثة اليمنيين، وفق البيان.



وأشار بلينكين إلى أن الهدنة لا تزال أفضل فرصة يمكن من خلالها التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار على الصعيد الوطني وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة تشمل دعوات اليمنيين للعدالة والمساءلة والتعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.



كما أثنى على عمل المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ المستمر مع المجلس الرئاسي اليمني والشركاء الآخرين في المنطقة لتوسيع الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة.

