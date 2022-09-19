حضرموت.. "بن ماضي" يصدر قرارا بإعفاء جميع مستشاريه من مهامهم

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، الإثنين، قراراً بإعفاء جميع مستشاري المحافظ من مهامهم، والعمل من خلال الاستماع المباشر من المواطنين وذوي الاختصاص.



وأفاد المركز الإعلامي لمحافظة حضرموت، بأن بن ماضي أصدر "القرار رقم (76)، لسنة 2022م قضت المادة الأولى منه بإعفاء كافة مستشاري المحافظ من مهامهم، فيما نصت المادة الثانية على الغاء أي تكليف سابق".



وأوضح أن ذلك يأتي "انطلاقاً من جهود السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لتفعيل العمل داخل مكاتب الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وبغرض التفرّغ لتحقيق برامج السلطة المحلية وفقاً للقانون ومن خلال الجهات المختصة".



كما أوضح أن القرار يهدف إلى العمل بمسؤولية على مبدأ التشاور والاستماع المباشر لجميع الآراء والمقترحات التي تصل السلطة المحلية من خلال اللقاءات الدورية مع جميع القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية وعموم المواطنين، لخدمة الصالح العام.



وكان بن ماضي شرع عقب توليه منصب محافظة حضرموت في نهاية يوليو الماضي في إجراء تغييرات شملت مختلف إدارات المكاتب الحكومية بمديريات وادي وساحل المحافظة شرقي اليمن.

