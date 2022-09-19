العمالقة الجديدة تعلن تغيير اسمها إلى درع الوطن

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يزيد بن سلمان - شبوة - قوات حديثة تقر بالعدول عن استنساخ اسم العمالقة وتستبدله باسم (قوات درع الوطن)
أقرت قيادة قوات ما كانت تسمي نفسها قوات العمالقة الجديدة، بالعدول عن هذه التسمية التي تعتبر استنساخ لقوات العمالقة الجنوبية.
ووجهت هذه القوات حديثة التأسيس تعميم رسمي إلى العمليات، بتغيير الإسم السابق إلى اسم (قوات درع الوطن).
ودعت في التعميم جميع رؤوساء العمليات للتعامل بالاسم الجديد (قوات درع الوطن) بدلاً عن اسم العمالقة الجديدة في جميع المعاملات الداخلية والخارجية بدأ من اليوم الإثنين الموافق 19سبتمبر 2022م.
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