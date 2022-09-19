مقاومة صنعاء تحيي الذكرى الـ60 لثورة 26 سبتمبر بحفل فني وخطابي

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء، اليوم الاثنين، حفلا فنيا وخطابيا في مدينة مأرب إحياء بالذكرى الـ٦٠ لثورة الـ٢٦ من سبتمبر المجيدة.



وقال الشيخ منصور الحنق رئيس مجلس المقاومة وعضو مجلس النواب، في كلمته، إن هذه المناسبة العظيمة التي جاءت وأبناء اليمن الشرفاء يواجهون المليشيا الإمامية الحوثية التي تريد القضاء على أهداف ثورة ال٢٦ من سبتمبر وإرجاع حكم الأئمة من جديد.



وطالب الحنق، المجلس الرئاسي بحشد كل الجهود والطاقات والإمكانات لدحر الانقلاب الحوثي الغاشم وتحرير ما تبقى من المناطق تحت سيطرتهم.



كما طالب بالعمل على رعاية أسر الشهداء والمختطفين وعلاج الجرحى ودعم الجيش والأمن بالأسلحة والعتاد وتوفير المرتبات والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي من خلال معالجات سريعة لتدهور العملة المحلية.



ودعا الشيخ الحنق، الجيش الوطني والأمن وكافة التشكيلات العسكرية الى الوقوف صفاً واحدا ونبذ الخلافات الجانبية التي تؤثر على سير المعركة وتؤخر من النصر وهي دعوة وجهها أيضا للفصائل السياسية وقادة المجتمع وعلمائه ومثقفيه في ربوع البلاد .



وأشار إلى أن المقاومة الشعبية بجانب وحدات الجيش والأمن ستبقى حارسة لأهداف ثورة ال٢٦ من سبتمبر وستقف بصلابة في وجه المشروع الحوثي السلالي الذي يحاول النيل من ثوابت ثورتي ال٢٦ من سبتمبر وال١٤ من أكتوبر.



بدوره قال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، إن الجيش الوطني يسير على خطى أحرار ثورة ال٢٦ من سبتمبر وسيبقى وفياً لها ولأهدافها السامية مهما كلف ذلك من ثمن.



وأشاد بن عزيز بدور أبناء محافظة صنعاء في مقارعة فلول الإمامة الرجعية الكهنوتية قديما وحديثاً من خلال إسهامهم الكبير في قتال المشروع الإمامي في جبهات الدفاع عن الجمهورية.



وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والقصائد الشعرية والكلمات المعبّرة عن مدى حبّ اليمنيين لثورة ال٢٦ من سبتمبر التي خلصت الشعب من الحكم الإمامي البائد وأظهرت قبح وشناعة وإجرام السلالة خلال حكمها لأبناء اليمن.

