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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن محافظ أرخبيل سقطرى المهندس رأفت الثقلي، اليوم، بدء العام الجامعي الجديد 2022-2023، بكلية التربية بالمحافظة.

تدشين العام الجامعي الجديد بكلية التربية في سقطرى

واطلع المحافظ ومعه عميد الكلية الدكتور سعد الدعرهي، على التجهيزات والترتيبات الخاصة بالعام الجديد، حاثا الطلاب على الالتزام والاهتمام بالدراسة للحصول على مستويات متقدمة على مستوى الكلية والجامعة.

واستمع المحافظ لشرح عن أهم احتياجات الكلية..مؤكدا حرص السلطة المحلية على معالجة التحديات التي تواجه الكلية بما يساهم في تطوير وتحسين العملية التعليمية فيها.



وفي سياق منفصل بحث وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، مع مدير مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية ماجدلينا كرشنر، اوجه الدعم المقدمة من المؤسسة في جوانب تأهيل وتدريب القيادات الشبابية والكادر الوظيفي في مرافق السلطة المحلية.

وأكد وزير الدولة، في اللقاء بحضور وكيل المحافظة لشؤون الشباب عبد الرؤوف السقاف، ومديرا المشاريع في المؤسسة الألمانية محمود قياح، وميادة البيضاني، أن إعادة الإعمار لن يتحقق إلا بتنمية الإيرادات وتأهيل وتمكين الكوادر والقيادات الشبابية والكادر الوظيفي في السلطة المحلية... مشيرًا إلى أهمية رفع وعي الشباب بالمفاهيم الصحيحة في حقوق الإنسان والنظم واللوائح القانونية.

وأشاد لملس، بجهود المؤسسة الألمانية في مختلف المجالات ورفع درجة التنسيق مع السلطة المحلية بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع..مؤكدًا استعداد السلطة المحلية تذليل الصعوبات وتسهيل مهام المؤسسة لتنفيذ برامجها.

بدورها استعرضت ماجدلينا كرشنر، البرامج والمشاريع التي تنفذها المؤسسة والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية، بالإضافة إلى برنامج الأمن والسلام في ظل النزاعات والعنف القائم على النوع الاجتماعي وبرامج تدريب وتأهيل نقابات العمال.

وبحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلي برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، استعدادات تنفيذ مسح الأمن الغذائي وسبل العيش، الذي سينفذه البرنامج الأممي بالتنسيق مع وزارة التخطيط.

وجرى خلال اللقاء بمشاركة وكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، والوكيل المساعد لوزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، ومدير عام إدارة المنظمات الإقليمية والدولية بالوزارة أحمد الجاوي، ومدير إدارة تحليل الأمن الغذائي بالبرنامج الأممي جيفري سيكي، التأكيد على أهمية خروج المسح ببيانات ومؤشرات دقيقة للاستفادة منها في خطة الاستجابة الإنسانية للعام القادم 2023م.

كما بحث نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، في عدن، اليوم، مع مدير منظمة أوكسفام في اليمن فران بويش، تنفيذ مشاريع المنظمة بمجالات المياه والبيئة.

وتطرق اللقاء الذي ضم مدير عام إدارة المنظمات غير الحكومية بوزارة التخطيط زهير حامد، ومنسق البرامج الإنسانية بمنظمة أوكسفام محمد فرح ٱدم، إلى مستوى تنفيذ مشاريع المنظمة وأبرزها استكمال تعزيز ٱبار المياه بمنظومة طاقة شمسية في منطقة حبيل الريدة بمديرية ردفان في محافظة لحج، إضافة إلى مشاريع بيئية أخرى في عدن.

وأكد باصهيب، أهمية تنفيذ المسح وفقا للخطط المرسومة سلفا، والاستفادة من الخبرات في مجالات المسح المماثلة لتحقيق الأهداف المنشودة، وكذا أهمية مواصلة أوكسفام تنفيذ مشاريعها لتعزيز خدمات المياه والبيئة.

وشاركت بلادنا، اليوم، في اعمال الدورة الـ 48 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة والتي تنظمها منظمة العمل العربية، بوفد تراسه القائم باعمال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع العمل الدكتور احمد حاتم.

ويناقش المؤتمر بمشاركة وفود من 21 دولة عربية خلال الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر الجاري، عددًا من البنود منها تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، والذكاء الاصطناعي، ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها، والتحديات التي تعترض طريق التنمية المستدامة ورفاء الشعوب العربية في ظل ما احدثته الثورة الرقمية من نقلة نوعية في العديد من المجالات، وتقارير عن نشاطات المنظمة وماحققته خلال الفترة الماضية.

كما سيتم خلال المؤتمر، تكريم 29 من رواد العمل العرب الذين كان لهم دورًا فاعلًا في خدمة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي.